2017-10-11

-Aseguró que la mayor preocupación en este momento, es ayudar a las familias que perdieron sus viviendas con motivo del sismo del 19





Rechaza el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, Julio Espín Navarrete que haya ‘un tinte electoral’ en la propuesta que han impulsado 19 diputados, para donar el 50 % de su dieta (sueldo) mensual en apoyo a la reconstrucción de las casas dañadas con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre.

Precisó que la mayor preocupación del grupo de diputados que han decidido donar la mitad de su sueldo hasta que concluya la legislatura (agosto de 2018), es ayudar simplemente a las familias que perdieron su patrimonio, “por eso el tema electoral sale sobrando”.

“… como políticos no podemos quedarnos atrás, tenemos que afrontar el problema y ver de qué manera lo resolvemos. Habrá gente que acuse un tema electoral atrás de nuestra intención, pero yo no lo considero así porque no vamos a resolver de fondo el problema de la gente”, añadió.

El diputado Julio Espín, quien también preside la Junta Política y de Gobierno, reconoció ayer durante la entrevista que aún se encuentra en definición el ‘esquema’ a partir del cual operará el Fondo de Reconstrucción que los 19 diputados acordaron integrar con la donación del 50 % su dieta (sueldo), que se traduce en 30 mil pesos mensuales.

Personalmente, dijo que está a favor de que el dinero ‘retenido’ a sus homólogos se sume al organismo para la Reconstrucción “Unidos por Morelos” que creó el gobernador del Estado, Graco Ramírez.

Para el grupo de 19 diputados que decidieron donar la mitad de su dieta, lo más importante será definir la entrega “cuanto antes” de los recursos a las familias que en este momento lo necesitan para iniciar la reconstrucción de sus viviendas, precisó el diputado Espín Navarrete.

Hasta ahora, diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza, PES y Humanista (que conforman el G-10), se han negado a apoyar la propuesta perredista, con el argumento de que desconfían del buen uso que se pudiera dar a la donación de sus sueldos.

Por último, el diputado Julio Espín confirmó lo que El Regional del Sur adelantó en su edición de ayer, que está en análisis la desaparición del Fondo de Fortalecimiento Municipal, -‘bolsa’ de la cual diputados pueden echar mano para la realización de obra pública en sus distritos- lo que le permitiría al Congreso ‘canalizar’ el dinero presupuestado en la recta final de 2017, también para la reconstrucción de Morelos.