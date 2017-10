Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-11

1.- ¿Quién para el deporte?

2.- Arbitraje

3.- EF

4.- Brian González

1.- Si me preguntan por los nuevos no encuentro a nadie; creo que hay jóvenes con talento, pero ninguno con la eficacia para sacar adelante al deporte, sobre todo después del depredadorismo en el que incurrió Jacqueline Guerra Olivares, al frente del Instituto del Deporte, con cinco años y seis con el que corre, haciendo todo lo posible para darle de golpes a esta actividad, con el sello de la casa graquista: la incapacidad y la soberbia que, combinadas, tienen a la entidad sumida en la peor etapa de su historia, y sobre el caso del deporte no sólo es cuestión de que se dejó perder más del 33 por ciento del dinero que se tenía en 2012, sino que vinieron los pleitos y el accionar de funcionarios del organismo rector del deporte fue tan deficiente que hasta se dejaron las críticas de lado, por ser innecesarias, porque no hay ninguna posibilidad de superación, porque ése es el objetivo de la crítica, no fastidiar, pero con Jacqueline es imposible, y su destino es pasar a la historia como la peor encargada del Instituto de la historia y es una vergüenza, sin embargo, subida al carro del cinismo perredista al estilo tlahuica, se le resbala, de lo contrario, ahora que está en el tramo final, se le vería la intención de ser distinta, pero es superior su ego, y ninguno de los favoritos del gobernador reconocerá sus errores, ni en los peores instantes, ni ante la realidad, ni cuando el destino les alcance, y la apuesta es al olvido de la sociedad, a esa amnesia que vive en los mexicanos que toleran todo; si hasta parece que se nace con la consigna de no tener memoria; si se tuviera, hace tanto se hubiera cambiado de régimen, pero si de deporte para el futuro, la apuesta debe ser la conformación de un consejo, en donde deben estar los mejores, algunos en puestos clave y los otros en las asesorías tan necesarias para sentar bases e iniciar el progreso.

a.- No es nada del otro mundo, un consejo de notables, de los conocedores del deporte.

b.- De principio los siguientes titulares del deporte, desde 1982 hasta el 2012 nada más.

c.- Pablo Rubén Villalobos en una asesoría especial de relaciones públicas que le sabe.

d.- Arturo Becerril Avelar como el hombre de la organización sustancial del deporte.

e.- Don Joaquín Urrea como el enlace con los organismos nacionales e internacionales.

g.- Joaquín Alberto Sánchez Palma para el deporte popular en su etapa recreativa.

h.- José Guillermo Acevedo Trujillo para atraer y englobar el deporte estudiantil.

i.- David Miranda García para el trabajo en el deporte municipal con reglas y disciplina.

j.- Jorge Juárez Cuevas, con entrenadores conocedores, para alto rendimiento deportivo.

Seguiremos con este punto porque lo consideramos como única vía para mejorar.

2.- César Arturo Ramos Palazuelos haría bien si se acerca a Bernardo Ortega, Joaquín Urrea y Francisco Alva. Si se queda con el consejo de Arturo Brizio Cárter y su grupo afín, el de siempre, el que llevó al arbitraje al triste papel en el que se encuentra, no tiene posibilidades de crecer. Arturo, comodinamente seguirá al frente del arbitraje, pero seguirá dejando este ramo a merced de los amos y lejos de la razón y el reglamento.

3.- En la educación física, si el lastre no se quita, si los profesores siguen callados ante la incapacidad que se profundiza en la dirección de educación primaria, van a sufrir las consecuencias y al tiempo.

4.- Brian González se presenta en el Centenario el 21 de los corrientes. ¿Cuánto recibirá el Instituto por prestar el lugar para la función de boxeo?. De una vez que se diga cuánto pagaron los Corachivas por el juego del sábado y cuánto pagan los Halcones, que es el equipo favorito de Graco de la segunda, antes que el Cuautla o cualquier equipo de Morelos. Jacqueline, usted, señorita, tiene la palabra.