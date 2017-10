Cultura

2017-10-11

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCine) presentó La gran noche del Corto 2017, con la proyección de 20 producciones en las salas 7 y 8 de la Cineteca Nacional, la tarde de este lunes 9 de octubre.

Los cortometrajes son el resultado de diversos concursos de Apoyo a la Producción y Postproducción de Cortometraje a nivel nacional y estatal en sus categorías de ficción, animación y documental.





El director general del IMCine, Jorge Sánchez Sosa, dio la bienvenida a algunos de los realizadores y destacó que el Instituto logró descentralizar este apoyo que usualmente iba dirigido a la Ciudad de México.

En esta ocasión, se presentaron propuestas de Baja California, Morelos, Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México, Guadalajara, Puebla, Colima y la Ciudad de México.

En la sala 7, el público disfrutó de A la distancia, de Víctor de Jesús Audiffred; Los Ausentes, de José Porfirio Lomas; Carrizos, de Dinazar Urbina; Piedra de Caballo, de Cynthia Fernández; El grifo, de Dan Felipe Chávez; Poliangular, de Alexandra Castellanos; Gina, de David Heras Muñoz; Polvo de Estrellas, de Aldo Sotelo, Horas roca, de Sandra Concepción y ¡Qué vivan los novios!, de Violeta Monserrat Larqué Méndez.

En la sala 8, se proyectó Cerulia, de Sofía Carrillo Ramírez; My soul is old, de Claudia González-Rubio Lara; Dionisio juglar, de José Luis Fernández; Nahualli, de Ángel Iván Salcedo; Hacia el sur, de Natalia Camila Hernández; Oasis, de Ernesto Alejandro Zuno; Hambre, de José Alejandro Montalvo; Pañales de Melquiades, de Irving Gandhi Ramos; La Huella, de Carlos Alberto Andrade y Última estación, de Héctor Dávila Cabrera.

Juan Carlos Ayvar Covarrubias, subdirector de cortometraje del IMCine, explicó que aunque algunas cintas confluyen en temáticas relacionadas con el contexto actual del país, fueron seleccionadas por su calidad y el alto valor de su guión y propuesta cinematográfica.

Recordó que en julio pasado se lanzó una única convocatoria del 17º. Concurso nacional de proyectos de cortometraje / por regiones 2017 con el objeto de incentivar la producción de proyectos de cortometraje de ficción y animación y la postproducción de cortometrajes de ficción, animación y documental.

El premio será la producción y/o postproducción de los cortometrajes ganadores y su terminación en DCP (Digital Cinema Package).

En el caso de los proyectos de ficción, el IMCine apoyará al menos un cortometraje por región, ya sea Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; Centro: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, y Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Con La gran noche del Corto 2017, IMCine reafirmó su compromiso de estimular y promover el trabajo de nuevos y experimentados realizadores que han hecho del cortometraje el vehículo para contar sus historias, ya sea desde la ficción, el documental o la animación.