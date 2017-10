Local

Erick A. Juarez

2017-10-10

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, aseguró que la promoción de denuncias penales en contra de jueces solo demerita la credibilidad de los morelenses porque genera suspicacias en la impartición de justicia.

Arenas Ángeles afirmó que jueces y magistrados se encuentran expuestos a que sean señalados por los propios justiciables, por lo que indicó que no puede haber un enfrentamiento o vulneración en la autonomía de las instituciones.

"Aquí simplemente es la expresión de un abogado que en su parecer dice que hay una conducta indebida de un funcionario judicial; ya esperaremos los tiempos para que el Consejo de la Judicatura local en su calidad vigilante de la disciplina determine si hubo o no mala conducta (...) Aquí lo que no debemos perder de vista es que es una resolución del juez, la función jurisdiccional no es materia de una denuncia penal', reveló.

Iván Arenas dijo que estarán atentos en caso de que en la denuncia penal que promovieron los fiscales Anticorrupción en contra del juez Adolfo González, existan otros elementos de prueba que demuestren la comisión de un delito, empero serán las autoridades judiciales quienes actuarán de manera severa.

Cuestionado respecto al silencio que ha mostrado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), señaló que es debido a que se busca no contaminar el asunto puesto que subirá a la sala o al pleno del Poder Judicial, de ahí que justificara el que no asumiera esta dependencia postura alguna al respecto.

Por último, aseveró que este tipo de acciones podrían corresponder a una cultura para que los justiciables denuncien en caso de que los servidores judiciales cometan un delito en la impartición de justicia.