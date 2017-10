Local

Erick A. Juarez |

2017-10-10

-Así lo manifestó sobre el caso del juez denunciado por el fiscal anticorrupción

Abogados morelenses señalaron que el "silencio" que ha mostrado el Poder Judicial respecto a la denuncia penal que promovieron en contra de un juez de control y juicios orales podría haber surgido por los "compromisos" adquiridos por su titular Carmen Cuevas López con el Ejecutivo.

El especialista en juicios orales, Cipriano Sotelo Salgado lamentó la "opacidad" que ha mantenido Cuevas López en relación a la denuncia penal que presentaron los fiscales Anticorrupción en contra del juez oral, Adolfo González López, por no vincular a proceso al rector y al ex tesorero de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo, quienes fueron acusados por el delito de peculado.

El jurista aseveró que en la resolución del juez de control no existen los elementos para "satanizar" al impartidor de justicia por haber emitido un fallo que está estrictamente apegado a la legalidad, por ello, prevé que la denuncia penal no podría prosperar en contra del juez, Adolfo González.

"Yo no sé, cuál sería el sentir de la señora presidenta al guardar silencio, tal vez no quiera incomodar al Ejecutivo o retarlo; aquí es defender la ley y defender al juez, cuando es injusta una acusación en su contra, si un juez comete una ilegalidad, yo creo que debe ser al revés, soltarlo y que asuma las consecuencias, pero en este caso yo no veo el motivo para satanizar al juez", dijo.

Sotelo Salgado indicó que el contenido del fallo que emitió el impartidor de justicia en no vincular a proceso de manera momentánea, no existe ningún prejuicio al Estado ni a la Fiscalía Anticorrupción, debido a que se han sustentado en el ámbito político y no jurídico.

"Creo yo que los embates tienen un tinte político y no jurídico, es preocupante para los litigantes que el Poder Judicial guarde silencio, si nos decimos respetuosos de la legalidad, yo creo que en voz de su presidenta, sí tienen que dar la cara ante la sociedad", reveló.