Local

Yesenia Daniel |

2017-10-10

Zona sur.- En la colonia Ampliación Celerino Manzanares del municipio de Tlaquiltenango aparecieron sendas grietas en el momento en el que se movió la tierra el pasado 19 de septiembre, los vecinos que habitan estos terrenos señalan que el movimiento telúrico de 7.1 atravesó un cerro cercano, pasó el río Yautepec y fracturó el piso dejándolo como una piel con estrías, en lo ancho de las grietas se puede meter sin dificultad el pie de una persona adulta y en otros lados hay “asentamientos diferenciales”, lo que parece que son escalones de tierra porque la tierra se hundió; el mismo tipo de grietas se presentaron en los municipios de Zacatepec y Jojutla, todas tiene cerca la presencia de un río o lago.

Desde el 19 de septiembre vecinos de diferentes colonias y municipios en la zona sur han denunciado la presencia de grietas en el suelo que se abrieron tras el sismo del 19 de septiembre, como en el caso de la colonia ampliación Celerino Manzanares del municipio de Tlaquiltenango, en la colonia centro del municipio de Zacatepec por la avenida Lázaro Cárdenas, cerca del río Apatlaco, los habitantes también desean que una autoridad en la materia les explique si estar asentados en las grietas les representará más adelante un peligro.

“Vinieron unos chavos de la Ciudad de México, creo que de la UNAM, pero parece que eran de los voluntarios que estuvieron viniendo en los primeros días, nos dijeron que estas grietas se habían originado porque hubo un desplazamiento de los suelos, otro chavo dijo que era una falla pero le dijeron que no porque una falla es más grande, que era un desplazamiento de los suelos, que el desplazamiento abarcaba hasta Jojutla, que era un desplazamiento de las tierras cercanas al río pero no era como tal una falla, tiene otra definición, pero para que se pueda dar este análisis tiene que haber otros estudios. Mi casa se desplazó como 5 centímetros, no solo se hundió sino que, se desplazó”, explicó un vecino de la privada Rincón del Río en la colonia Centro de Zacatepec, cerca del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del río Apatlaco.

El asesor en Protección Civil, Carlos Ríos Figueroa, consideró que los gobiernos municipales deben solicitar la opinión y estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para determinar las zonas de fallas tectónicas, ubicarlas en los Atlas de Riesgo y considerar la probable reubicación de las familias que se encuentran asentadas en las fallas, aunque vale referir que Morelos no tiene un Atlas de Riesgo pues en diferentes ocasiones los gobiernos han referido no contar con el presupuesto necesario para elaborarlo, un Atlas de Riesgo es un documento digital que marca geográficamente los riesgos a los que está expuesta la población en un estado, país o municipio.

Cerca de la privada Rincón del Río en donde hay al menos 10 viviendas atravesadas por la grieta, cruzando la avenida Lázaro Cárdenas, está el callejón Cuautotolapan, en donde vecinos también denunciaron el desnivel de la calle y el agrietamiento del pavimento, exactamente en este punto en donde están las grietas hay alrededor de 5 casas que se resquebrajaron en cimientos y paredes, una de ellas de dos niveles se desplomó totalmente.

El “asentamiento diferencial” de la tierra y las grietas también están presentes en la carretera del circuito vial en el lago de Tequesquitengo, en el tramo conocido como Barranca Honda, aquí además se desgajó parte del cerro, más abajo hay un voladero; y aunque hay un montón de tierra que impide el paso de vehículos, hasta el pasado viernes todavía circulaban motocicletas sin ninguna restricción. En este lugar hay restaurantes y clubes de playa, no viviendas.

En la colonia Celerino Manzanarez, al igual que en los municipios de Zacatepec y Jojutla, los vecinos que están cerca a estas grietas han optado por buscar información de manera particular, pidiendo asesoría a ingenieros civiles y arquitectos porque aseguran que las autoridades municipales y estatales están rebasadas y entienden las necesidades de atender a las familias que lo perdieron todo, sin embargo si necesitan que los terrenos se revisen.

“Ese día el temblor se llevó mi pozo de agua, pasó por debajo de la tierra y el agua desapareció, miren cómo enchuecó el pozo, ya no sirve y ahora estoy usándolo para echar escombro. Este pozo ya no sirve, lo secó el sismo”, señala Francisco Barberi de la colonia ampliación Celerino Manzanarez en el municipio de Tlaquiltenango.

Hasta el cierre de esta edición, vecinos de la comunidad de Chicatlán en el municipio de Tlaquiltenango, cerca del río Amacuzac, señalaron que también hay grietas que se abrieron en lo suelos, de la misma manera en la colonia Benito Juárez del municipio de Jojutla por el puente de Los Suspiros, cerca al río Apatlaco.