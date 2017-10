Opinión - Inconformidad en Morena: procesos electivos opacos

Opinión

Isaías Cano Morales

2017-10-10

Lo que militantes de Morena temían ocurriera con motivo del proceso de elección interna de precandidatos hacia las elecciones del próximo año, eso ha sucedido, es decir, ha hecho su aparición en tal evento una forma manipuladora y antidemocrática de procesar ternas de presuntos competidores a candidaturas a cargos como son senadurías, diputaciones federales y estatales, presidencias municipales en juego en el 2018; esa intentona de desvirtuar lo que debió ser, un ejercicio limpio y transparente a cargo de los integrantes del Consejo Estatal de Morena, devino en acuerdos convenencieros con la aprobación de la dirigencia estatal, generando tales oscuros procedimientos protestas que fluyen y se extienden en amplias franjas militantes de este partido en el estado. El descontento ha llegado al grado de que quienes se sientes excluidos de las ternas, siendo desplazados por arribistas y “chapulines” han recurrido a la formulación de amparos contra un proceso que en opinión de muchos solo intenta beneficiar a cercanos, amigos y a negociantes o de plano mercenarios de la política. Incluso, se dieron en el referido suceso selectivo de ternas hechos donde son evidentes ambiciones que sobrepasan límites de prudencia y sensatez de algunos y que dejan ver, sin recato alguno, la intención de hacerse de candidaturas a como dé lugar, es el caso, por demás ominoso, del presidente del comité estatal Miguel Lucia --quien trasciende- se anotó en dos ternas: una para competir por la candidatura al senado y otra, para pretender arribar a San Lázaro. De ser cierto, esto merece una explicación o aclaración del dirigente, --opinan militantes -- aún más, argumentan, Miguel Lucia no debiera pretender candidatura alguna ya que, si el senador Rabindranath va como candidato a la gubernatura en Morelos, el dirigente estatal en su calidad de suplente del senador, sería quien ocupara un escaño en el senado. Otro caso, motivo de duras críticas, es el caso de Alejandra Flores, miembro del comité estatal, quien se anotó en ternas, tanto para contender por la senaduría como para una diputación local. O sea, la ambición se halla desatada, a pesar de que, al parecer, los órganos electivos de Morena a nivel nacional, han indicado que ningún aspirante a candidatura alguna puede ir en dos ternas, so pena de cancelación de posible participación.

Estos dos botones de muestra indican - dicen quienes impugnan maniobras de imposición, interponiendo instrumentos de inconformidad de carácter legal ante instancias partidarias nacionales-- que el proceso llevado a cabo por consejeros estatales estuvo lejos de seguir los lineamientos de transparencia, democracia, imparcialidad, honestidad y pulcritud. Por lo que debe revisarse la posible reposición del proceso interno de Morena; se agrega, que la dirigencia morenista en Morelos actúa y toma decisiones contraria al discurso que reitera AMLO, que llama al acato a principios con sello democrático y honestidad, recalcando una y otra vez que Morena es contrario y combate las ambiciones de poder, el agandalle y conductas convenencieras que es característico al interior de los partidos conocidos como el PRIANRD. Por lo tanto las bases de Morena le exigen a Miguel Lucia y demás dirigentes, que se imprima en los hechos al partido el sello de auténtico ente político democrático con voluntad de sumar, no excluir; escuchar, no rehuir diálogo con militantes; ser congruente con el discurso y las acciones.

Fundadores, luchadores, seguidores y simpatizantes de Morena, apoyadores a morir de AMLO, no ocultan su molestia y hasta indignación por una conducción del partido con tentaciones de desvirtuar la esencia del proyecto, llevándolo por caminos políticos que confunden a la ciudadanía

Advierten algunos, que si no hay rectificaciones de parte de la dirigencia de Morena asumiéndose con ello disposición de inclusión de sectores militantes con más méritos, por trabajo, trayectorias y conductas sociales honestas que quienes se han incorporado a estas filas en tiempo recientes, algunos en claro oportunismo procedentes de otros partidos, esto debilitaría al partido de AMLO, tomado más fuerza las voces ciudadanas que dicen “con AMLO sí”, en claro mensaje de que con Morena, o no le tienen confianza o no se identifican, por lo que el voto hacia esta formación estaría en duda precisamente por la actuación deshonesta y simuladora de dirigentes.

De hecho, en el país hay una fuerte tendencia ciudadana, que asegura desde hoy, que el voto será para AMLO, siendo esto obvio por su enorme liderazgo y su popularidad en todo el país pero además por la congruencia entre lo que dice y hace y la honestidad con que se ha manejado toda su vida. Y precisamente esa grandeza política de AMLO, ha hecho que Morena se encuentre actualmente con mayor intención del voto en el país. Mas no faltan dirigentes miopes cuya actuación contradice y demerita el espíritu que AMLO está empeñado en imprimir a su partido. (Nuestras condolencias a la familia del Lic. Arturo Vázquez Rojas, quien falleciera el sábado 7, Fundador de Morena)

