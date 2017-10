Casos y Cosas de Morelos - Propósito sombrío por gobernar Morelos

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-10

Si usted, estimado y único lector, fuera el primer mandatario del estado de Morelos, ya debiera darse cuenta que la gente no le quiere, y nadie puede ser obligado a amar. Hace apenas un mes, en una encuesta levantada por México Opina y SDP Noticias, obtuvo usted un 8.7% de aprobación, lo cual al menos debe hacerlo sentir un tanto preocupado (siga suponiéndose gobernador, por favor); porque la reprobación, por lo demás, se agrava con los últimos acontecimientos relacionados con el mal manejo de las donaciones humanitarias del sismo, y su imagen pública sigue en caída libre y sin visos de que la tendencia marche en reversa.

Más allá de que la reprobación lo sitúa a usted en el último lugar de simpatía entre los gobernadores de México, sabe usted bien que desde este rincón donde el que escribe expresa su sentir, se le quiere, y por tanto hay el afán de hacer ver que en el respiro último del sexenio, argüir una campaña de odio en su contra, es un despropósito, una manera burda de encubrir el sol con algo más meñique que un dedo. Mejor debiera saber que la reprobación infringida por la sociedad es acopio de agravios contra quienes han osado pensar diferente a su opinión a lo largo de cinco años de gobierno. Consolación (la de opinar diferente, quiero decir) en la que la disensión debiese ser garantía de todo ciudadano que se precie de ser democrático.

Recuerde, estimado y único lector, la manera en que llegó usted a la gubernatura (no olvide que continúa siendo gobernador hipotético): con la mansa palma de la mano sobre el corazón, una sonrisa amable y la promesa de escuchar a todo mundo. Pero hoy, ya no se sabe dónde oculta usted la mano, la afabilidad de su rostro y el arte de escuchar a los gobernados. Ya no se percibe nada de eso. Desde luego que habría que felicitarle porque su campaña electoral funcionó a la perfección y no hay manera de refutarlo. Llegó usted a la gubernatura, y qué mejor prueba pudiera haber.

Por un lado, funcionó bien la promesa de someter su estancia sexenal en el cargo de gobernador mediante el voto popular; es decir, a través de un referéndum bianual y la revocación de mandato en caso de que los morelenses así lo quisieran. Por supuesto que en este detalle también habría que felicitar la estrategia. Es evidente que sus asesores promocionales interpretaron bien la psiquis morelense, ávida por espacios de participación ciudadana en los que su voz adquiriera validez y voto. Pero pasaron un par de bienios y desde el primero de ellos se supo de su intención, estimado y único lector, su mira puesta entrompicar la ley de participación ciudadana a la que los legisladores locales, obedientes como son los chicos, la apuñalaron con todo cinismo, argumentando que la ley federal lo prohibía y no se puede contravenir a los grandulones.

¿Acaso eso usted no lo sabía, estimado y único lector? ¿Acaso usted no sabía que siendo gobernador el referéndum no tendría dientes? ¿Que de ninguna manera la revocación de mandato sería una amenaza para su gobierno? ¿Lo sabía usted o no? Porque si lo sabía, lo importante no era entonces el bienestar de la sociedad o su participación democrática sino llegar al poder y después Dios diría. Sólo que la sociedad mantuvo el agravio en la memoria y con ello mató su apuesta, mi estimado y único lector. Mató la certeza de que el tiempo todo lo borraría. Porque en Morelos no sólo persistió el recuerdo vivo sino que lo convirtió en esquema social para interpretar su gestión como la esencia de un ardid orquestado.

Aúne ahora a esto que desde inicios del sexenio cortó usted la comunicación con los medios y las ruedas de prensa pronto se volvieron boletines informativos oficiales, con lo que se rompió su promesa electoral de saber oír y dialogar con la crítica. Esto y lo referente al párrafo anterior confirman el oscurantismo de su propósito por gobernar Morelos que los ciudadanos interpretan como un espacioso don de invención maravilloso. Percepción social que fácilmente se observa a través de los resultados de la encuesta México Opina y SDP Noticias referida al principio de este escrito.

Aun cuando el cuerpo de un ciudadano no se puede disectar en fracciones decimales sin parecer uno sicario o carnicero, menos de un ciudadano entero entre otros diez ciudadanos completos aprueba su gobierno. Habrá que confesar entonces que su proceder da lugar a emociones tales como el enfado y la frustración; y aquí, en nuestra bella entidad, debe hablarse con franqueza si se desea un cierre digno de sexenio y un chorrito de felicidad en el alma. Y por eso, reitero, en Morelos no hay campaña de odio contra usted sino un propósito sombrío pero conocido a la vez por la forma en que usted administra el estado, amén de una filia insólita y muy suya por la autodestrucción política que sólo usted comprende.