Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-10

1.- La pasión

2.- Corachivas

3.- Sindicato d.- Instituto

1.-Que no se le olvide a nadie que las pasiones mueven al universo, y en el fútbol las cuestiones se exacerban, tanto que no se puede dejar de citar lo que sucedió en 1970, en donde se enfrentaron dos naciones por el balompié, El Salvador y Honduras, el primero calificó al mundial que tuvo lugar en México, den donde los salvadoreños no sólo perdieron sus tres cotejos, sino que ni siquiera anotaron, y viene a la memoria el 4 -0 que sufrió ante los aztecas, con dos de Javier Valdivia, el Cabo, uno de Javier Gonzalo Fragoso Rodríguez y otro de Ignacio Basaguren, y los centroamericanos terminaron en el lugar 16 porque únicamente había 16 escuadrones en ese momento, ahora es una pachanga, y lo que viene será más “pior”, porque los intereses económicos, para los santo es decir la FIFA, siempre han estado por encima de los deportivos, y por ello tantas competencias y explotación hacia los futbolistas; no tienen llevadero, su ambición no tiene límites, y hasta el tufo inquietante de la corrupción pulula; o los que fueron requeridos por la justicia ¿fue para que les dieran los autógrafos a los jueces?.

Ahora le toca el caso a César Arturo Ramos Palazuelos, quien es amenazado por algún valentón en Honduras, puesto que pitó el juego en San José, donde Costa Rica empató en el 90 + 4 a uno y con ello los ticos calificaron al llegar a 16 puntos, y los hondureños, con diez quizá se queden fuera de la justa mundialista, pero se ciega el valentón porque si la selección no califica es por su nivel que es deplorable, tanto que esta zona de la Concacaf no merece más que un boleto, y por el nivel en este año, apenas medio, pero la FIFA quiere quedar bien con la región, por ello da tres pasaportes y medio, en premio a la mediocridad, al fútbol rascuache, y que hace que Osorio sea entrenador y Decio de María dirigente y las televisoras engañen a la afición con algo parecido al fútbol.

a.- César Arturo compensó porque consideró que se había perdido mucho tiempo y ya.

b.- Ahí cayó el gol de los ticos y los catrachos están en peligro de no estar en el mundial

c.- En este momento ninguno de los seis debería ir; su nivel es deplorable, mezquino.

d.- Sin embargo todos se creen que son de otro planeta cuando que son de la Concacaf.

e.- Deben agradecer al avecindado en Morelos que les dio motivo para victimizarse.

f.- Esta zona sólo debe tener un boleto al mundial que debía ser de 16 escuadrones.

g.- Ahora es un festín, todos califican y viene lo peor, con más escuadras a la justa.

h.- Prácticamente dejará de haber eliminatoria porque la cuarta parte de los afiliados estarán en el mundial.

i.- Los catrachos tienen la oportunidad de vengarse y derrotar a los verdes para ir al mundial, en donde van a fracasar si no mejoran

j.- De hecho ninguno en la Concacaf tiene garantizado nada, con excepción de los verdes a los que siempre les toca un grupo a modo.

2.- Los Corachivas deben entregar las cuentas para saber cuánto se dará a los damnificados, cuándo y dónde. Si es por medio de Graco…

3.- El sindicato de jugadores es tan blanco que hasta Romero Deschamps luce combativo.

4.- En el Instituto del deporte se sigue invernando, pero les digo que la beca sólo les va a durar 6 meses… menos… 11