Local

Redacción |

2017-09-19

Con la finalidad de apoyar la economía de las familias de Jiutepec y todo el estado, y facilitar el trámite en la realización del testamento, el Gobierno Amigo y el Colegio de Notarios del Estado de Morelos A.C., firmaron un convenio de colaboración para ofrecer hasta un 50 por ciento de descuento en dicho tramité, dentro de la campaña denominada Septiembre y Octubre, Meses del Testamento.

José Manuel Aguero Tovar, alcalde de Jiutepec reflexionó que ordinariamente se tiene la idea equivocada de que el testamento se planea o se realiza cuando ya las personas ya están en una edad muy avanzada o motivados por alguna padecimiento grave.





“Pero no es así y aunque es una certeza que no toda la vida vamos estar bien, se trata más bien, de una alternativa más para planear. La vida no la tenemos comprada, por esto es importante que a la gente que queremos, a la familia, los dejemos en calma y certeza jurídica de haber formalizado nuestro testamento”, puntualizó.



En este contexto, Patricia Mariscal Vega, presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado, explicó que Los Meses del Testamento, es una estrategia que ha permitido trabajar de la mano con el Gobierno Amigo para acercar descuentos y diversos apoyos para la ciudadanía de Jiutepec y al mismo tiempo, fomentar la certeza jurídica del patrimonio de las familias.

Detalló que el costo normal por dicho tramite oscila entre los 1,500 o 2,000 pesos, sin embargo en septiembre y octubre con dicha campaña tendrán un costo de 700 pesos más IVA para público en general y 500 para adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad.

Finalmente, Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno de la entidad, resaltó el trabajo de Jiutepec, al que reconoció como “la Capital Económica de Morelos en todos los ámbitos”, así como la buena coordinación que tiene esta administración municipal con los notarios que día día avanzan dando una mayor certeza jurídica a la ciudadanía.