2017-10-09

-Es evidente que el dinero para la reconstrucción tras el sismo no alcanzará y se requiere una reorientación presupuestal, asegura

La diputada federal por Morelos exigió hacer un replanteamiento Integral del presupuesto de 2018 y plantear inversiones en políticas públicas sociales que puedan incrementar el recurso económico para resolver la crisis que enfrentan miles de familias mexicanas afectadas por el sismo.

"Como representante del Estado de Morelos soy testigo del sentir de miles de familias que lo han perdido todo y aunque se diga que la ayuda de víveres ha sido puntual para los afectados, no ha sido así, lamentablemente los recursos no se están dando de manera equitativa, porque las reglas de operación son tan estrictas que no permiten que llegue a todos los ciudadanos".





Meza Guzmán aseguró que aun con el censo concluido las familias no han tenido un beneficio tangible para enfrentar la emergencia y a casi tres semanas del terremoto, la situación es grave y lamentable, porque los días pasan y las familias continúan viviendo en condiciones infrahumanas.

"...No es posible que no se esté atendiendo la emergencia de los afectados, y que sean ellos mismos los que alcen la voz y expresen su inconformidad y se mantengan en la espera de una ayuda que no llega".

Lucía Meza recalcó que no es posible que el discurso de que las viviendas serán reconstruidas pero solo en la medida del presupuesto qué existe y no de lo que en realidad perdieron, es un tema que no puede pasar por una determinación burocrática de un insuficiente e inoperante fondo de desastres.

"Qué harán las familias que tienen un ingreso del salario mínimo para poder reconstruir su hogar", expuso la diputada por Morelos, quien anunció que esta semana estará fijando esta postura ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a fin de emprender una reorientación presupuestal y fiscal para verdaderamente abatir la crisis que enfrentamos tras el sismo.