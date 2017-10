Local

Yesenia Daniel

2017-10-09

Jojutla, Mor.- En Jojutla, Morelos, en donde pareció que fue el epicentro del sismo de 7.1 del 19 de septiembre por los cuantiosos daños y pérdida de vidas humanas, se reconstruyó la primera vivienda; la edificación estuvo a cargo de misioneros chilenos que con 50 mil pesos aproximadamente, dieron a la familia Díaz Martínez, un nuevo techo para empezar de nuevo.

Los senderos de destrucción, bardas caídas, escombros que aún no se recogen de las banquetas, anuncios que indican peligro de colapso, casa dañada no censada o de agradecimiento a las miles de personas que vinieron a ayudar los primeros días a Jojutla y la zona sur, son parte del escenario en esta región, las huellas de la inesperada sacudida nos llevan hasta el número 20 de la comunidad de Tlatenchi centro, en donde se escuchan aplausos de una pequeña multitud, personas que diferentes nacionalidades y creencias religiosas unidas por la desgracia y por su fe en la humanidad que celebran el estar vivos y poder empezar de nuevo.

Seis días después del sismo, Lucas Hernández Vargas, misionero chileno se encontraba literalmente perdido caminando en el centro de Jojutla, junto con su congregación, la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto de Oaxtepec, llegaron a este municipio a ayudar, vieron que la población estaba abastecida de víveres y ropa y se replantearon cómo podían contribuir: “una vivienda”, pensaron, para que la gente pudiera tener un lugar donde se pudieran cobijar, y así empezaron a pedir ayuda de sus amigos.

“Nos encontramos a esta familia moralmente destruida, de verdad que a mí me ha partido el corazón escuchar el testimonio de la gente, quizás yo antes no era tan sensible pero no sé, tal vez con los infartos que he tenido, mi corazón se ha hecho bien sensible para la gente; de veras que es una situación que a veces no hay palabras para describirla”, comenta el pastor.

Lo que se vivió en Jojutla, describe Lucas Hernández, no se compara con nada que haya vivido en su país, Chile; un lugar en donde saben lo que son estos movimientos sísmicos.

“Yo vengo de un país sísmico pero créeme que nunca me había tocado un temblor tan fuerte con mi esposa e hijos porque somos misioneros; cada vez que ha habido un terremoto en mi país hemos estado fuera y siempre han sido temblores de 3, 4 pero nunca nos había tocado una situación así”.

La reconstrucción de la casita de la familia Díaz Martínez fue gracias a la aportación, en su mayoría, de la comunidad migrante no solo de mexicanos radicados en Estados Unidos, sino también de gente latina viviendo en el vecino país que a través de la convocatoria de la Iglesia Evangélica Cristiana, aportaron donativos para ayudar a damnificados en Jojutla.

La Iglesia Evangélica del Pacto denominó a este proyecto arquitectónico “Génesis”, el origen de un nuevo comienzo. El proyecto de vivienda es una construcción básica de 2 habitaciones y un baño de concreto y tabicón, con bases sólidas y anchas que ha sido revisado por ingenieros del gobierno federal. La congregación evangélica-cristiana está beneficiando a familias con niños y de escasos recursos.

“Han venido ingenieros de Fonden y otros arquitectos a mirar nuestro proyecto como está y todos felicitaciones, está bien hecho nuestro proyecto”.

La congregación tiene recursos para construir otras dos viviendas y parte de otra, por ello hicieron el llamado a quien desee donar a hacerlo para seguir construyendo viviendas en esta zona, en donde el gobierno local ha agradecido el apoyo.

“Quisiéramos invitar a quienes tienen duda y desconfianza, a quien ve esto y quieran sumarse, entonces pueden contactarse con nosotros por Feisbuk en Anita de Hernández o Lucas Her, o por whats app que es el 81 86 91 40 34, su servidor Lucas Hernández; o el de mi esposa que es el 735 150 24 90 Ana María Herrera Cárdenas, si alguien quiere contribuir de veras nos harían muy fuertes y créanme hemos sido movidos por la misericordia, este es un proyecto que hasta los mismos ingenieros me dicen que es increíble, lo hicimos en doce días, es algo titánico, no hemos descansado mucho pero por qué, porque sabemos que les urge una casita”, concluyó el misionero.

La familia Díaz Martínez no pudo relatar lo vivido aquel día, solo agradeció el apoyo porque antes de que fueran ayudados, pensaron en ir a conseguir horcones al cerro para colocarlos en donde había sido su casa y tapar con láminas. “Dios nos mandó esta ayuda para mi hermano, y la aprovechamos, les damos gracias”, dijo Gabriela Díaz García, hermana de la familia beneficiada.