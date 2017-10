Brevi@rio... - Zavala, las consecuencias en Morelos

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-10-09

Dos caras de la misma moneda simbolizan la salida de Margarita Zavala del PAN y su posible postulación con candidata independiente de la presidencia de la república. Si bien abre un boquete al proyecto del “Frente Amplio Democrático”, el mismo tiempo se constituye en una derrota para el ex presidente Felipe Calderón y la corriente que representa hacia el interior del partido albiazul.

La salida de la ex primera dama, obligada por la ausencia de claridad en el proceso para elegir al precandidato albiazul, según la carta que le presentó a Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN, también cuestiona un acuerdo que en realidad no tiene que ver con el proyecto que el país necesita para el futuro, sino con los intereses mezquinos de algunos personajes que, a toda costa, quieren alcanzar el poder público en el 2018, para saciar intereses particulares y de grupos.

Sean cualesquiera que realmente hayan sido los motivos de Margarita Zavala para desertar del PAN, es evidente que no sería considerada siquiera como contendiente a encabezar el Frente como su candidata, y enfrentar a los postulados por la alianza que encabezará el PRI, y por Andrés Manuel López Obrador de Morena, por lo que su decisión cantada de abrazar un proyecto como independiente es la salida que le queda a ella y a su esposo, el ex presidente Calderón, con quien ahora comenzarán una aventura para fortalecer un proyecto y una idea, que si bien por ahora no permea entre las masas que votarán en las próximas elecciones, sí pueden crecer y tomar un nuevo matiz.

Además de restar seguramente millones de votos al Frente, Margarita Zavala abre serias dudas ahora sobre la posibilidad de que el proyecto impulsado por las dirigencias del PAN y PRD, con algunos de sus aliados de la chiquillada, logre crecer y convertirse en la opción más fuerte por la carrera presidencial, incluso, no se descarta que la ex primera dama pueda ser postulada por otro partido o encabece una coalición, lo que en todo caso ahondaría el boquete que deja tras de sí y por el que seguramente los impulsores del Frente se están lamentando.

Empero lo que acurre con la ex pareja presidencial panista tiene también sus repercusiones directas en Morelos, un estado en que en teoría el frente nacional podría reproducirse, pero que en los hechos se veía como una posibilidad lejana que ahora se diluye más, sobre todo porque la corriente calderonista tiene un fuerte arraigo entre grupos importantes de panistas y neopanistas del estado.

Si incluso la simple posibilidad de tener que lidiar en un Frente con el PRD del estado, pareció unir a la familia panista en contra del proyecto impulsado desde Casa Morelos, ahora es seguro que aquellas corrientes fieles al calderonismo están fuera e irán a donde Zavala y el ex presidente lo determinen, y con ello es muy probable que otros grupos del albiazul los sigan, incluso aquellos que en el papel responden al liderazgo nacional de Ricardo Anaya, pero que en los hechos no estaba satisfechos con los acuerdos impulsados para el Frente Nacional.

Y no es que el panismo en Morelos esté contando por miles los votos que proyecta para la próxima contienda del 2018, sino que como están las cosas con el PRD y sus aliados en Morelos, cualquier merma en la cosecha abre un boquete en sus aspiraciones para repetir un triunfo en las urnas locales, veremos…

BREVES: Varios balnearios del estado y que en mucho son imanes del turismo fin semanero, resultaron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre y hoy enfrentan un futuro incierto. El movimiento telúrico que seguramente trastocó los mantos friáticos del subsuelo morelense, hizo que algunos manantiales dejaran de fluir agua o bien ésta modificó su composición química, como lo es el caso del balneario Agua Hedionda en Cuautla, y el rudimentario balneario Real Nicolás de Xochitepec, por citar solo dos ejemplos. En ambos casos el agua dejó de fluir desde el subsuelo y hoy están en riesgo de desaparecer. Ojalá se pueda hacer algo por recuperarlos…

