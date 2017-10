En la Red - El fideicomiso, la caja negra parar robar

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-10-09

Científicamente es imposible determinar cuándo, dónde y a qué hora será el siguiente temblor, aunque científicamente también sabemos que puede suceder en cualquier momento, así está la paradoja, es decir, sabemos con cierto grado de certeza que habrá otro fuerte.

Pero, además de los fenómenos geológicos, hoy nos toca aprender de los cismas políticos.

Los sismos del pasado mes de septiembre nos han ido develando poco a poco su real magnitud y sus consecuencias. No todas son malas a pesar de la amarga experiencia de la pérdida de vidas humanas y la destrucción física que dejó como cicatrices por ciudades y pueblos enteros; nos mostró, por ejemplo, la auténtica solidaridad, nos hizo voltear a ese lado humano que parece olvidado en la cotidianidad de nuestras aceleradas vidas.

La sacudida, parece haber removido también la conciencia dormida de una sociedad que, por momentos, parecía acostumbrada al atropello y los abusos gubernamentales, el tablero se movió, todo lo que funcionaba antes del sismo, los planes, los aspirantes, los negocios sucios, todo se cayó.

A nivel federal, el estado de emergencia fue, en general, bien atendido, a pesar del desprestigio por la rampante corrupción de la administración del presidente Peña Nieto, fue el propio presidente el que asumió el papel que la población espera de la figura presidencial, el de un líder, pero, dos cosas es importante señalar, la primera es que no nos hace ningún favor, en todo caso, se reconoce que se le vio activo y tomó la obligación que le corresponde y la segunda es que ahora viene la etapa más delicada, la de la reconstrucción, que implica mantener la ayuda de alimentación y vivienda provisional a los damnificados y la de la entrega de apoyos que ya muestra las primeras fallas en su aplicación.

No se puede dejar de observar el impacto político-electoral que tendrá para el presidente y para su partido, el PRI, los resultados parciales de la reconstrucción antes de las elecciones del próximo año. Falta conocer quién será el candidato, y quiénes serán los contendientes finales en la oposición; por lo pronto la semana pasada un fuerte sismo sacudió al PAN y lo terminó por fracturar. En resumen, el tablero electoral federal se movió, todo cambió y guste o no, la desgracia le dio una bocanada de oxígeno inesperado al partido en el poder.

El sismo también se sintió en Morelos, pero en la entidad parece que no deja de temblar, si bien Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlayacapan registraron la mayor devastación humana y física y la emergencia se reporta como controlada, la verdad es que en la sociedad se incuba una sensación extraña, peligrosa, porque al enojo acumulado de 5 años se han sumado los agravios cometidos por el gobierno de Graco Ramírez en las horas posteriores al temblor.

En la tierra de Zapata, la emergencia se manejó mal, eso lo vimos todos, pero la reconstrucción se encamina a una verdadera catástrofe.

Instalado en la idea de reconquistar el cariño que nunca tuvo, Graco Ramírez hace esfuerzos por enterrar los episodios de abucheos y rechazo, su equipo de imagen lo muestra abrazando gente y aplaudido por “pequeñas multitudes”, evitaron exponerlo en plazas públicas abiertas, le grabaron un terrible mensaje, repleto de promesas huecas y comunes, y borraron del mapa mediático al comandante Alberto Capella, autor de la histórica frase del “turismo sísmico” y organizador y ejecutor del primer toque de queda de la historia reciente de Morelos.

La recuperación de la imagen del tabasqueño es una batalla perdida, y él lo sabe, por ello en el fondo que lo que subyace de la estrategia, es preparar el terreno, obtener los aplausos y el visto buenos de sus aliados incondicionales, empresarios básicamente, para manejar a sus anchas, el dinero proveniente de donaciones particulares para la reconstrucción. De ello, Eolo Pacheco, director de este periódico hizo una exposición amplia el viernes pasado en su columna Serpientes y Escaleras.

El gobierno federal, le quitó a Ramírez la oportunidad de intervenir en el manejo de dinero proveniente del FONDEN, ese dinero lo verá pasar el gobernador en tarjetas de débito que se entregarán directamente a los damnificados, por ello organizó su propio fondo de ayuda, en la figura de un fideicomiso que un incondicional de su hijo Rodrigo Gayosso administrará.

Nada bueno saldrá de esa iniciativa, las razones para dudar de la honestidad y transparencia de Graco sobran, pero si hicieran falta, aquí hay al menos dos argumentos.

Dos veces ha mentido el gobernador sobre el fideicomiso, la primera vez aseguró públicamente que Transparencia Mexicana sería el garante del manejo de los recursos (ahí están las entrevistas en radio y televisión). La segunda mentira es que el gobierno no metería las manos en la administración de los recursos, originalmente solo Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda participaría únicamente para agilizar las transferencias de recursos, pero al final decidió que no, que lo mejor será colocar al frente a Sergio Arturo Beltrán Toto, subsecretario de Obras, un especialista en moches no es difícil imaginar lo que viene.

La de correr…

El próximo miércoles, se cumplirán 13 semanas del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, la SCT y el gobierno de Morelos se comprometieron entonces a que en 10 semanas estarían terminadas las obras de reparación, pero en la zona aún se ven obras que avanzan lentamente y todavía falta el carril hacia el sur, a ese ritmo, abril o mayo de 2018 puede ser una fecha probable para que el lugar quede funcionando completamente.

Los efectos de las obras se reflejan en las cotidianas filas en ambos sentidos de la autopista casi a todas horas, sin contar la compleja y costosa consecuencia que tiene para el transporte pesado de mercancías, tener que dar una vuelta de más de 120 kilómetros para atravesar el estado.

El desempeño de empresas y negocios ya era complicado antes del socavón, con la interrupción del tránsito normal por la obra de 2 mil 500 millones, agravó su operación, por la tardanza en la llegada de mercancías, el pésimo estado de las carreteras interestatales se recrudeció por el tránsito de centenares de camiones pesados que circulan por ahí, y ahora, el paso por los municipios de la zona sur que están devastados por el sismo significa un reto más a resolver.

De la inseguridad que regresó a sus niveles normales, asaltos, secuestros, extorsiones, de eso ya ni hablar, el estado es un caos por donde se le vea, el gobierno de Graco Ramírez es una calamidad.

Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN