Águila o Sol - Entre sexenios te veas

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-10-09

Hace 17 años, o sea tres sexenios, bueno, malos muchísimos más, claro, pero hace ya casi tres, el pueblo de México actuó, no sé si con conciencia, responsabilidad o qué, pero actuó, intervino copiosamente en la elección del 2000, en la que estaba cifrada la esperanza de un gobierno diferente, se venía de vivir, o más bien sobrevivir de décadas de demagogia, corrupción, crímenes, latrocinios, impunidad, era, se decía, el momento de un cambio y aparece en la escena quien parecía ser un hombre bien intencionado, hombre de campo, sincero bonachón, echador, hasta cierto punto carismático, o al menos eso parecía; como resultado de la copiosa, que hoy no sabemos si tan responsable participación de la sociedad, gana la Presidencia, y digo tan responsable, porque nos dejamos llevar ante la desesperación por la apariencia, y ¡HOY HOY HOY!, ya sabemos las consecuencias que esto nos trajo con la elección de un Presidente, que bueno qué les platico, si ya lo saben y de sobra, y así el sexenio siguiente, bajo el argumento de que apenas iniciaban los del PAN, que en un sexenio era imposible recomponer un país después de tantos años de gobiernos de barbarie, que debíamos darles la oportunidad que era poco tiempo, y así, bajo esos erróneos criterios concluyó otro sexenio ignominioso, y acá en Morelos, bueno,. no cantamos nada mal las rancheras y sabemos cómo nos fue, lo que supongo que nos orilló en este sexenio que está por concluir a que, a nivel federal optáramos por el famoso, MÁS VALE MALO POR CONOCIDO QUE BUENO POR CONOCER. Y ¡zas! de vuelta a manos del partido que durante muchísimos sexenios no pusiera en toda la nuestra, no siendo este la excepción, y acá en la Patria chica, Morelos, optamos por aferrarnos a nuestra ya sabida alternancia, ahora le tocaba ya al PRD, y apareció alguien a quien ya conocíamos, bueno, bueno, ubicábamos, si lo hubiéramos conocido otro cantar hubiera sido, y huyendo despavoridos del terror de la inseguridad de la violencia rampante, nos volcamos igual, ante la vanas demagogas y falsas promesas de cambios, que hasta hoy nunca llegan, y lo peor de lo peor, es que lejos de cambiar, cada vez vamos de mal en peor, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido ¡caray!, repetir lo que ya todos sabemos vivimos sería ocioso, pero hablar de lo que podemos y debemos hacer, nunca saldrá sobrando, estamos a punto de cumplir nuestra mayoría de edad electoral, en el 2018, estaremos cumpliendo 18 años de aquella primera elección de cambio real , o por lo menos de un cambio y giro en la política hegemónica de un partido, PRI, se demostró que participando y peleando por la defensa de esa participación, NO HAY SISTEMA QUE SE CAIGA, NI DILACIÓN EN LOS RESULTADOS QUE DAN GANANCIALES A QUIEN NO LOS OBTUVO, lo lamentable es que si dejamos de participar, llegan quienes menos tendrían que hacerlo y llegan representado a una minoría, y después la mayoría, que no participó se duele y queja de los resultados de esos que dicen nos gobiernan, representan o administran, HOY, ante el cumplimiento de esa mayoría de EDAD ELECTORAL, nos obliga a, como a nuestros jóvenes, entender que no es necesario que TIEMBLE LA TIERRA, que nos sacuda la conciencia un fenómeno natural, para poder actuar MADURA Y CONSCIENTEMENTE actuar, ya se abrió el calendario electoral, ya SURGEN LAS INSANAS, CONVENENCIERAS, HIPÓCRITAS Y REPUGNANTES ALIANZAS de Partidos Políticos, que lo único, y ya lo sabemos, y sabemos bien, luchan por conservar o ganar únicamente PODER, EN TODOS SUS SENTIDOS, ya de sobra sabemos de qué están hechos, sabemos que desgraciadamente el Pueblo solo sirve para empoderarlos, y olvidarnos después, no vale ya ningún PRINCIPIO PARTIDARIO NI IDEOLOGÍA, GANAR ES SU RELIGIÓN, a costa de lo que sea y por encima de quien sea, miles de millones habrán de invertirse en la próximas elecciones, hagamos que esa derrama no sea en balde. DEMOCRACIA SIGNIFICA GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO, actuemos, repito, con responsabilidad, y madurez política. Primero, participando copiosamente; segundo, consciente y responsablemente. Ya se abrió la convocatoria para las CANDIDATURAS CIUDADANAS, un logro impensable, no permitamos que sea en vano, ¡OJO! AL IGUAL QUE LOS PARTIDOS NOS QUIEREN VER PELEAR, QUIEREN, QUE AL ABRIR LA OPORTUNIDAD DIFUMINEMOS DE TAL MANERA LA PARTICIPACION Y EL VOTO, QUE NADIE LLEGUE, SEAMOS PRUDENTES E INTELIGENTES, esta es nuestra oportunidad de demostrar, repito, que en política también sabemos ser unidos y que unidos no nos para nadie. Hasta la próxima.

