Local

Erick A. Juarez |

2017-10-07

-El impartidor de justicia deberá hacer frente ahora a una demanda penal por resolución favorable al rector

-El juez no debió decretar el auto de no vinculación a proceso por un “detalle” de copias: Elio Brito





Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del juez de control, Adolfo González López por haber ‘exonerado’ al rector de la máxima casa de estudios y al ex tesorero, Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, acusados por el delito de peculado.

Fue alrededor de las 12:20 del medio día de ayer (viernes), cuando los dos agentes de nombre, Elio Brito Cantú y Octavio Ibarra, arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General ubicada al norte de Cuernavaca.

De acuerdo con los agentes del MP de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de Control y Juicios orales, Adolfo González fue acusado por el delito contra la procuración y administración de justicia, cuya denuncia fue radicada ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos radicada bajo el número de carpeta SC01/9387/2017.

El pasado fin de semana, el impartidor de justicia, González López determinó en la audiencia oral, no vincular a proceso al rector y al ex tesorero; debido a que la Fiscalía Anticorrupción entregó incompleta la carpeta de investigación al abogado de los imputados, lo que violentó el derecho de una legítima defensa, argumentos que impactaron de manera errónea en el proceso penal contra el rector y el ex tesorero, según el agente del ministerio público Elio Brito, quien admitió que si hubo un error humano al no entregarse las copias.

Sin embargo, Brito Cantú indicó que por dicha resolución, la Fiscalía Anticorrupción interpuso el día lunes una queja ante el Consejo de la Judicatura local y el pasado miércoles emitió un recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso que será resuelta por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una serie de requisitos que debe de cumplir el juez en el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso, que se le permita a la Fiscalía exponer los antecedentes que contiene la carpeta de investigación y razonar ante el juez, porqué se estiman esos antecedentes sean suficientes (...) El juez debió haber desahogado toda la audiencia y no por un detalle de copias, haber decretado el auto de no vinculación a proceso", reveló Brito Cantú.

Y es que el agente del MP, Elio Brito Cantú calificó como un "error" humano, el hecho de que no se entregaran todas las copias de la carpeta de investigación, debido a que esta situación, contribuyó para que el juez de control, no vinculara a proceso a los imputados por el delito de peculado en agravio de la Máxima Casa de estudios.

"El error humano esa no es razón como para dictar un auto de no vinculación a proceso (...) El juez ya había autorizado que se entregarán las copias en ese momento, lo que pudo haber hecho el juez, es que en su resolución razonar si las copias las tomaba en cuenta o no para tomar una decisión y eso era suficiente", advirtió.

En caso de que la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos, el impartidor de justicia podría ser sancionado con ocho años de prisión.

Por último, ambos funcionarios Anticorrupción, negaron la existencia de actuar bajo consigna por parte del Poder Ejecutivo, esto para proceder en contra de un juez por haber favorecido al rector y el ex tesorero de la UAEM.