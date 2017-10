Local

Erick A. Juarez |

2017-10-07

Agrupaciones civiles informaron que durante los primeros nueve meses del presente año se han reportado alrededor de 150 mujeres desaparecidas, esto a comparación del año pasado al registrar 103 casos.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda aseguró que el municipio de Cuernavaca se ha caracterizado como una de las principales ciudades con desaparición de personas, mismas que no descartó que las féminas sean utilizadas para la trata de personas.

La activista crítico severamente a los Institutos de la Mujer de los municipios que cuentan con la Alerta de Violencia de Género; al mencionar que las representantes no han impulsado ninguna política para erradicar los delitos en contra de las mujeres.

"Cuernavaca ocupa el primer lugar en desaparición de mujeres, sin embargo no hay una política real, no están tomando cartas en el asunto en el organismo que tiene el ayuntamiento en el caso de la Alerta de Violencia de Género, en dónde no se sabe que han estado haciendo", dijo.

Y es que a pesar de que el Gobernador, Graco Ramírez ha reiterado que en Morelos no existe la trata de blancas, las cifras de desaparición de mujeres se han aumentado en nueve meses alrededor de 150 casos.

La activista reveló que según cifras de la Comisión de Derechos Humanos "Digna Ochoa", han visualizado que de los nueve meses se han reportado de 10 a 15 casos de mujeres que no han sido localizadas.