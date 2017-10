Opinión - Dicen los Chavos: Lo que nos espera…

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-07

Me gustaría compartir una breve conclusión de un curso de Análisis de la Realidad Nacional elaborada por estudiantes de Ingeniería Industrial del Tec de Zacatepec. Voy a respetar su sintaxis y su puntuación que –a pesar de todo- no afectan la claridad de sus ideas. Ustedes sabrán obviar estos errores. Titularon esta respuesta a una de sus preguntas, la última, “Lo que nos espera”.

“Te has dado cuenta cómo (a) las “De-generaciones” presentes nos están dejando desnudos ante las ambiciones empresariales, sin nada que nos ampare, sin pensiones, sin salarios dignos, sin todas esas garantías que dicta el Art. 123 permitiendo los abusos del sistema económico Neoliberal que está acaparando al Mundo y México no es la excepción. Esto lo está haciendo mediante la venta del país a manos extranjeras que sólo buscan mano de obra barata aprovechándose de la necesidad de la sociedad y de la falta de empleos dignos. Donde el gobierno se deslinda de sus responsabilidades sociales, en la privatización de la educación, servicios médicos y ahora en su responsabilidad de las pensiones, dejándolas en manos de la iniciativa privada que buscará hacer un negocio, robar al pueblo de manera legal, “rateros con licencia”. Sus responsabilidades económicas las ha dejado en la privatización de las empresas, queriendo solo vivir de los impuestos que cobra al pueblo, porque (en cuanto a) las riquezas naturales les abre paso a las empresas transnacionales sin importar que el ecosistema se altere, permitiendo que gran parte de la diversidad biológica se pierda. Sabías que en las selvas mexicanas existe una gran variedad de riqueza botánica que ha servido para la creación de muchos medicamentos y que no han sido aprovechados gracias a la falta de interés del gobierno para brindar apoyo a la investigación. Y que hemos sido ultrajados por extranjeros que vienen, investigan y patentan lo que descubren para después vendérnoslo. En lo político ni se diga, a concentrar la riqueza en unos cuantos y a democratizar la pobreza.

“Ante este abuso las “De-generaciones” presentes que laboran o son parte de la burocracia, hacen caso omiso ante estos atropellos del neoliberalismo, dejando que desaparezcan todos aquellos derechos laborales que se lograron a través de movimientos sociales y de las luchas de generaciones pasadas que buscaban un mejor futuro para los trabajadores, en contra de los abusos y tiranías de los grandes capitalistas.

“Ahora tal parece que estas “De-generaciones” no ven más allá de sus narices ni les importa el mañana, ni las condiciones en que nos dejan, como ellos ya van de salida son unos egoístas, les da igual, de en balde tanto doctorado, maestrías y licenciaturas si son cegados por el conformismo, por la idea competitiva en contra de la idea cooperativa que genera el Neoliberalismo.

“Hay que romper esa apatía y pelear por nuestros derechos, debemos de estar informados para poder juzgar y exigir a nuestros representantes haciendo a un lado todos aquellos distractores sociales…que solo despista a la sociedad de la realidad que nos abruma. Debemos ser críticos y no creer en todo lo que nos diga, por ejemplo, la televisión que solo transmite lo que al gobierno le interesa y no la esencia de los conflictos, debemos informarnos y exigir lo nuestro”.

Ahí está. Justo lo que les espera a la generación que nos sucederá. Quién los ampara, quién o quiénes asumirán esta defensa de estos jóvenes que se percatan enojados y combativos de las condiciones que se están imponiendo al pueblo trabajador en general. Los partidos están empeñados y ocupadísimos en acomodarse en la siguiente feria de sus empleos, en su tianguis electorero desentendiéndose de lo esencial. Del Pri y del Pan no diremos una palabra en tanto que sabemos y nos consta que son los culpables de esta desequilibrada realidad nacional que se desgaja a pedazos. Ahora se suma consciente, pública y absolutamente sin ninguna vergüenza ni pudor otro cómplice de esta desgracia, el PRD. Abrazando a los Panuchos, sus dirigentes actuales se toman la foto, pregonan un cambio de rumbo (¿¡?!!!)… y sonríen frotándose las manos porque su objetivo será cumplido: seguirán mamando de la ubre presupuestal que es precisamente lo que ambicionan. Ridículos…Cínicos.

¿Qué coincidencias podrían tener aquellos que venden el país, sus riquezas y sus trabajadores con aquellos otros que decían defenderlo? Para seguir en la tónica de estos chavos:

Que no mamen…