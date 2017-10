Justicia

2017-10-07

Si no puede con el paquete mejor que renuncie Pérez Durón

Lo que parecía una reunión de acercamiento entre una agrupación de abogados con el Fiscal General Javier Pérez Durón, terminó en una aspera expresión entre ambas partes, cuando el funcionario respondió con voz golpeada, que no puede correr a nadie, aunque sea acusado de cualquier situación, porque la ley se lo impide; pues si no puede con el paquete MEJOR QUE RENUNCIE o BIEN QUE SE VAYA MUCHO A VOLAR.

Y sí, tiene mucha razón, las leyes han sido modificadas a modo de proteger a quienes delinquen, se portan mal, a los corruptos y demás, porque años atrás, según recuerdo un pasaje, cuando el capitán Moises Maislin Leal era el jefe de tránsito, charlaba con los tres reporteros que cubríamos la Nota Roja, cuando llegó una persona y se quejó que un motociclista de tránsito le había pedido dinero para no inflacionario.

El capitán pidió que llamaran por radio al oficial motorizado y cuando éste se presentó, la persona denunciante le sostuvo en su cara la extorsión y cuando le pidieron al uniformado que sacara lo que tría en sus bolsillos, se pudo observar que eran varios billetes de diversas denominaciones todos arrugados y mal acomodados, que había obtenido durante un par de horas de “trabajo”.

Con esa evidencia y señalamiento, el capitán le quitó la placa de oficial, la gorra y lo corrió, así eran las cosas antes, el jefe, director o titular de una dependencia tenía la facultad de correr a los corruptos, pero éstos últimos lograron sacar ventaja al modificar la normatividad, la ley y procedimientos.

Ahora, quien sea acusado de corrupción o malos manejos deberá ser puesto a disposición de la oficina de Asuntos Internos, ahí llamarán a los quejosos y exigirán que demuestren la acusación, lo que nunca se va a lograr, porque cuando alguien pide dinero para algún trámite bajo la mesa, no expide un papel que diga: Recibí tal cantidad por dejar libre a un homicida, por consignar a un inocente, por extorsionar a un fulano, así que, sin pruebas no hay procedimiento y, el acusado tendrá que regresar a sus actividades como si nada, porque si le llegan a comprobar algo, todavía deberá pasar por otro filtro llamado “honor y justicia”, a donde los obstáculos son mayores.

Así que, los abogados que pidieron la destitución de algunos MPs corruptos, recibieron un regaño bien dado, porque el Fiscal les dijo que no puede correr a nadie porque la ley se lo impide, ellos como abogados deberían conocerlo, y, eso es verdad, porque ahora, los malos son los que tienen mayor protección legal que las víctimas, así se hicieron las leyes y hay que respetarlas.

La maldición cae a donde hay envidias

Hasta parece que no, pero sí es cierto y, la naturaleza no se equivoca, porque se vuelve a repetir lo ocurrido durante el terremoto del 85, que secó manantiales y modificó el cauce de arroyos, no en todos lados, sino, solo en aquellos a donde había envidias, problemas y jaloneo por sacar provecho de ello.

Quien no recuerda aquel hermoso manantial conocido como “Ojitos de Agua de Cuauchichinola”, en Puente de Ixtla, que lo peleaban ejidatarios o comuneros de Cuauchichonola, al grado que colocaron doble caseta de cobro, para que cada grupo tomara lo suyo, para permitir el acceso a los bañistas.

Llegó el sismo y secó el manantial terminando con las envidias y con los ingresos de la población beneficiada, sin embargo, al paso del tiempo papá gobierno les echó la mano y con ayuda de máquinas lograron llegar hasta un nuevo manantial y lograr extraer un poco de agua para que dicho lugar siguiera funcionando, pero sin la belleza ni la afluencia que lo caracterizaba.

Otro que sufrió similares consecuencias fue el balneario “Palo Bolero”, de Xochitepec, en donde los ejidatarios se jaloneaban por las ganancias, porque el comité administrador siempre reportaba pérdidas, aún cuando era uno de los sitios favoritos que atiborraban chilangos, para disfrutar de las tibias y cristalinas aguas del manantial, así como para arrasar con las bebidas embriagantes que vendían al por mayor y del baile que amenazaban grupos famosos el fin de semana.

Esas envidias se convirtieron en nada cuando el afluente se secó y, como en el caso anterior hubo necesidad de meter maquinaria para sacar agua, pero eso no bastó por regresar la alegría y las visitas al lugar, que prácticamente funcionó en un 10 por ciento de lo acostumbrado.

De los que recuerdo, otro manantial que se secó, fue un balneario ubicado al sur del poblado San Gabriel Las Palmas, municipio de Amacuzac, de quien se dijo, era del “Nene Piña”, supuestamente un famoso jugador de futbol y que se lo peleaban un grupo de gente, pese a ello, había importante afluencia al balneario y, la naturaleza se encargó de secarlo.

Ahora, se rumora, allá, en Cuautla, el balneario Agua Hedionda fue alcanzado por la “maldición de la envidia” y secó su manantial de tibias aguas termales, dicho negocio era uno de los mejores en Morelos y manejado por ejidatarios, pero como sucede en estos casos, había jaloneos sobre las ganancias del mismo.