Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-07

1.- El estadio de Zacatepec

2.- Rocas Oaxtepec

3.- Chapulineros

4.- Selva

1.- El estadio de Zacatepec costó muchísimo dinero, oficialmente más de 500 millones y hay algunos que apuntan que fueron más de 600, otros que fueron más de 800 y no son los casos aislados que hasta se pasan de los mil; sí, más de mil según algunos, y para que se inundara, por lo menos apenas se había terminado (¿pero es que se terminó?, ¿y el estacionamiento?, ¿y entonces por qué el equipo no tiene derecho a ascenso?), y no nos han dicho cómo quedó después del temblor, ¿podríamos ver el dictamen?, ¿o no se hizo?, ¿Patricia Izquierdo, Lady Puentes, lo revisó?; porque así debe ser después de un sismo, y si fue como el del 19 de septiembre con mayor razón, ¿o no, señorita Paty?.

Es una simple petición, que se muestre el dictamen, al menos la revisión, y si es que se hizo, porque bien puede ser que lo edificó dios y entonces no necesita revisión, sería perfecto (¿cómo el mundo que vivimos?), se supone, y es que uno es curioso y quiere saber qué sucede, aunque les apuesto que está en perfectas condiciones, ¿verdad Paty, señorita secretaria de Obras?. Sé que usted no lo construyó, pero es un hecho que usted lo revisó, supongo, ¿o fue igual que el puente de Jiutepec?. Ya ve que lo tuvo que tirar y volver a ponerlo en pie, con 900 mil pesos de costo, ¿o no?. En fin, que la vida prosiga.

Lo que no me explico ¿cómo es que el equipo de Corachivas se irá a jugar al Centenario si el lugar no es albergue ni lugar para los víveres?; ¿qué no es momento para regresar el fútbol a Zacatepec por la situación emocional y económica que pasa esta zona del estado?, ¿y a quién le preguntaron?. En fin, hay muchas preguntas que responder por ahí

a.- ¿Sí saben las lágrimas que costó construir este estadio en la población zacatepense?.

b.- ¿Saben que fue el hogar de algunas familias desalojadas por la fuerza policiaca?.

c.- ¿Qué no se sabe en realidad cuál es el costo del estadio Agustín Coruco Díaz?.

d.- ¿Qué a los trabajadores se les pagaban sueldos de miseria y no siempre a tiempo?.

e.- ¿Es cierto que no pasó por ninguna licitación esta obra que se hizo con préstamos?.

f.- ¿Por qué razón Graco lo regaló por 15 años a Jorge Vergara con costó al estado?.

g.- ¿Ya revisaron el inmueble después del sismo?; no hay desperfectos, supongo.

h.- ¿Podría alguien darnos el dictamen; al menos el punto de la revisión?; ¿se hizo?.

i.- ¿Por qué el partido del Atlético se fue a Cuernavaca?. Igual se sintió el temblor.

j.- Que se donará la taquilla para damnificados, ¿vía Graco?, ¿el gobierno del estado?.

2.- El juego Xochitepec ante Rocas Oaxtepec suspendido de última hora, ¿por qué?.

3.- Los Chapulineros de Oaxaca le encargaron a Marco Antonio Pimentel la entrega de víveres a los damnificados de Zacatepe, y se hizo en mano. Se agradece.

4.- Selva Cañera frente a Jardón, hoy en San Carlos.