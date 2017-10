Cultura

| Víctor Manuel Barceló Rodríguez

2017-10-07

Desde Tabasco

El pensamiento marxista no escapaba, sin embargo, de ese esquema general de raciocinio. Para Marx, la modernidad se identificaba con la revolución democrático-burguesa, versión clasista e histórica de un modelo cuyas pretensiones universales derivaban de su origen de clase: la ideología burguesa. Los pensadores no críticos aceptaban su sociedad como la Sociedad, forma final e ideal de sociedad en general. Para Marx, representaba solo un periodo del desarrollo global de la humanidad. Marx tuvo simpatía por la tesis populista de que Rusia tendría un camino propio —comunidades rurales o MIR ruso— para ir al socialismo, sin transitar por el capitalismo. Empero, ni él ni Engels construyeron puntual y plenamente la idea teórica de soporte general a tal ruta de desarrollo socialista.

La Revolución rusa complicó la explicación de cómo surgiría el socialismo como nuevo régimen político y económico, con componentes propios de un modo de producción diferente, dentro de una sociedad que no maduró la revolución burguesa ni se movía en la modernización. Su influjo impactó, desde la Segunda Guerra Mundial, en varias partes del mundo no desarrollado, que buscó realizar esa modernización, que las burguesías colonizadas y dependientes por lo general inexistentes en esos países- no habían alcanzado.

Esta modernización buscaba consumarse bajo la dirección de la clase obrera y su partido, acorde a la ideología de los regímenes de "democracia popular" en el poder. Lo grave era que en la mayoría de esos países, no había una clase obrera que condujese tal proceso político, económico y social, menos una industria que apoyara la producción postcapitalista. Los regímenes de transición al socialismo buscaban combinar su economía estatal -en parte socialista- con el mercado y formas de producción anteriores. Problemática que el pensamiento dialéctico aspiraba descifrar.

En el fondo, el estalinismo había sido un revés a la dialéctica marxista-hegeliana. Se apoyaba más en el positivismo al tornar el régimen soviético en un modelo magistral a practicar por los nuevos regímenes revolucionarios. Sus fundamentos eran: crecimiento económico apoyado en la industrialización de base, subsidiariamente, en la industria de bienes de consumo; partido único o coalición de partidos democrático-populares controlados por el Partido Comunista; reforma agraria y repartición del ingreso que apuntalara mayor igualdad social; cultura popular que valorara el folklore, las expresiones del trabajo y la construcción del socialismo.

Como tales postulados no se daban en el llamado Tercer Mundo se deseaba que, en la mayor parte de esos países, se concluyera la revolución burguesa, con participación de los partidos comunistas. China, Corea, Vietnam y Cuba –en su momento- rompieron tal principio, provocando crisis en el estalinismo y una intensa discusión en el campo marxista. Ver: https://juanjolouthar.wordpress.com/2014/05/29/la-permanencia-del-sistema-socialista-en-china-cuba-vietnam-y-corea-del-norte-y-la-transicion-democratica-en-europa/

Paul Baran (1957) probó que la gestión socialista del excedente económico de las economías subdesarrolladas garantizaba una mejor distribución de renta junto a un crecimiento económico más rápido y equilibrado. Los modelos soviético, yugoslavo (que no incorporó varios atributos del primero), el chino, que partía de condiciones económicas nuevas y finalmente, el cubano y el argelino se convirtieron en materia de estudio para una concepción socialista más plena y compleja, constituyéndose en nuevas proposiciones de gestión socialista del desarrollo económico. Diversos grupos buscaron convertir estas experiencias históricas en "modelos" aparentemente superiores de transición al socialismo, convirtiéndolo en un ejercicio intelectual importante pero más futuro que alentar el debate sobre el socialismo como transición de un capitalismo subdesarrollado y dependiente hacia un nuevo modo de producción post capitalista. La dificultad del debate se veía agravada por el hecho de que tales regímenes se establecían en una economía mundial capitalista. La propia URSS no podía desarrollarse según su voluntad y estaba obligada a condicionar su desarrollo a las exigencias de la guerra fría impuesta por Estados Unidos. El desenlace es bien conocido, con la disolución de la URSS y la conformación de la economía globalizada. Ver: https://es.scribd.com/document/294068796/Paul-Baran-La-economia-politica-del-crecimiento-docx

Hasta antes de Baran la visión del subdesarrollo era de ausencia de desarrollo. El "atraso" se explicaba por las trabas que en ellos existían para su pleno desarrollo y modernización. Para la década de los 60 del S. XX, estas tesis pierden notabilidad por la incapacidad del capitalismo de repetir experiencias triunfantes de desarrollo en sus ex colonias, sobre todo en las que iniciaban su independencia a partir de la 2ª Guerra Mundial. Aun países que presentaban tasas de crecimiento económico bastante elevadas, como Los países latinoamericanos y Caribeños, cuya independencia política se logró a principios del siglo XIX, tampoco salían a flote debido a la hondura de su dependencia económica, política y social de la economía transnacionalizada. Su crecimiento económico –a veces considerable- solo acentuaba la concentración de la riqueza en unos cuantos, acumulando miseria, analfabetismo y condiciones de salud y educación que crea amanuenses para los capitales provenientes del exterior. Urgía avanzar en caminos de análisis con los pies en la realidad local. (Continuará)

v_barcelo@hotmail.com