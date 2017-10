Local

Yesenia Daniel

2017-10-06

Jojutla, Mor.- En las últimas dos semanas, Mayra Oliva Mondragón, del barrio de Las Calaveras en la colonia centro de Jojutla, ha visto cómo las casas de sus vecinos y los negocios que por las tardes estaban llenos de gente, han ido desapareciendo bajo el ruido de un motor de diésel y una cuadrilla de brigadistas y voluntarios que se han ofrecido a demoler las construcciones que no soportaron la intensidad del sismo de 7.1 el pasado 19 de septiembre.

Mayra Oliva, madre de familia y ahora damnificada del sismo porque perdió su fuente de empleo, es la encargada del comedor comunitario que se instaló en el parque de la Alameda, enfrente de la derruida Iglesia de San Miguel Arcángel.

El martes 19 de septiembre Mayra se preparaba para hacer el aseo en su casa, la sacudida de la tierra la obligó a correr y a buscar a sus hijos en sus escuelas. Su casa fue una isla entre las de sus vecinos que perdieron todo, la sorpresa de ver su entorno envuelto en la desgracia no la paralizó, al contrario, la obligó a actuar, desde ese día se organizó para preparar comida a quienes se quedaron sin nada.

Al tercer día de la tragedia a ella le negaron el apoyo de una despensa, las provisiones que tenía en su casa se acabaron y necesitaba nuevos ingredientes para cocinarles a sus vecinos.

“Al otro día fue que empecé yo con el comedor, nos empezamos a juntar con otros colonos de aquí de Jojutla, fuimos al mercado de aquí de Jojutla y fue así que empezamos a levantar el comedor (…) al tercer día de la tragedia me negaron el apoyo de una despensa y me dije que esto no podía seguir así, tenía que buscar el modo de obtener alimentos y pedí ayuda con los mismos vecinos”.

La tragedia le permitió a Mayra conocer más de sus vecinos, encontró la bondad y la solidaridad no solo de las personas que vinieron de muchas partes del país e incluso del extranjero a dejar ayuda, sino también de los comerciantes del mismo mercado Benito Juárez de Jojutla y de los de Cuernavaca, el Adolfo López Mateos, que han regalado carne, frutas y verduras frescas para completar la comida que todos los días se prepara en este lugar en donde comen más de 500 a 700 personas diariamente, entre familias de damnificados y voluntarios que ayudan en las diversas tareas para liberar calles, tirar muros u operar maquinaria.

“Es doloroso ver las casas que quedaron en pie con el punto rojo que significa demolición o derrumbe o colapso y es triste ver todo eso, que nos estamos quedando sin Jojutla, sin casas, sin nada, y hay mucha gente que ha decidido salir de Jojutla para volver a empezar, ellos dicen ¿para qué empiezo aquí? No hay trabajo, vamos a estar desempleados, no hay comercio, no hay gente y muchos de mis vecinos decidieron irse a otros lugares. Las autoridades dicen que esto va tardar en recuperarse no ahorita, no pronto, seguramente en un periodo de un año, dos o tres años”, dice.