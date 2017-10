Serpientes y escaleras - ¿Reconstrucción o negocio?

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-10-06

El gobernador de Morelos no está de acuerdo en el programa de reconstrucción federal; la gente no confía en las tarjetitas, dice, al tiempo de anunciar otro fideicomiso estatal (el primero fracasó) para atender a las zonas afectadas por el sismo. La iniciativa no es mala, pero la forma de presentarla y armarla si lo es.

La reacción del gobierno de Morelos ante la tragedia que dejó el sismo del 19 de septiembre no fue la mejor, por el contrario, el reparto de los víveres para los afectados provocó un enorme enojo social y severas críticas a Graco Ramírez. El proceso de reconstrucción es una nueva, quizá la última oportunidad para que el mandatario demuestre que tiene un verdadero compromiso social y ánimo de ayudar a la gente. Poner a un pillo como Sergio Beltrán Toto al frente del programa de reconstrucción es una pésima señal pública y un golpe durísimo a las aspiraciones de Rodrigo Gayosso.

Graco Ramírez es un político profesional, un actor de primer nivel a nivel nacional, bien relacionado en el centro del país y conocedor de los círculos de poder en México. A nadie sorprende que constantemente esté sentado en mesas nacionales, ya sea impulsando las reformas estructurales del PRI o ahora elogiando el frente electoral contra el PRI. Además de ser un animal político, Graco es un buen negociador.

Por estos antecedentes llama la atención lo que ha hecho el gobernador en los últimos meses; pelearse con el secretario de gobernación, luego con el de Comunicaciones y Transportes y finalmente con el Presidente de la República son decisiones políticamente equivocadas que han modificado sustancialmente el escenario político en torno de Graco Ramírez. ¿Por qué lo hizo?

Con la tragedia del 19 de septiembre y vimos nuevamente un terrible actuar del tabasqueño; la crisis del sismo era la oportunidad para que el mandatario se reivindicara, mostrara liderazgo, actuara con rapidez y eficiencia, que lo hiciera con sensibilidad, pero sobre todo que dejara ver que hay un corazón dentro del político. Los titubeos, el mal manejo informativo, las órdenes encontradas, la falta de coordinación, lo poco enterado que lucía el gobernador y el desaseado manejo de la ayuda humanitaria hundieron el barco de la nueva visión y colocaron a su capitán en un peligrosísimo escenario de crisis social y política.

Ahora entramos a una nueva etapa post sismo: la reconstrucción. El desgaste público que sufrió el gobernador a causa del escándalo de las despensas para los damnificados fue determinante para que la federación lo quitara del proceso de ayuda a las víctimas. Graco Ramírez pidió al gobierno de la república manejar él los recursos para la reconstrucción y la respuesta fue contundente: no. El apoyo económico llegará de manera directa a los afectados, sin pasar por ninguna autoridad y en forma de monedero electrónico del cuál cada beneficiario podrá disponer de una parte en efectivo y otra para la compra de materiales.

Haber sido desplazado de este proceso tiene muy enojado al gobernador. Graco sabe que perdió una oportunidad de oro con la atención inmediata después del sismo, sabe que el plan de sacar las despensas en un par de meses ya no funcionará porque la gente está muy sensible con ese tema. Al quedar fuera del programa nacional de reconstrucción Graco creó su propio fideicomiso a través del cual ayudará, dice, a quienes queden fuera del padrón federal.

La idea no es mala, pero la implementación del plan es terrible. El primer gran yerro es nombrar a un sujeto acusado de corrupto, cuestionado en su probidad personal y vinculado a múltiples actos ilícitos. Sergio Beltrán Toto puede tener toda la confianza del ejecutivo, pero provoca una enorme desconfianza en la sociedad y su sola presencia en el fideicomiso deja ver que existe un interés de hacer negocio y lucrar con la tragedia. Políticamente la designación de Toto a quien más afecta es a Rodrigo Gayosso, pues en cuanto apareció su nombre, comenzó el golpeteo contra el dirigente del PRD.

Pero eso no es todo: el fideicomiso que presentó el gobernador será fondeado principalmente con dinero del FAIS (Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social), pero esos fondos son federales y no pueden ser reorientados. Graco Ramírez dice que los alcaldes pedirán a los diputados federales que se redireccionen los recursos del FAIS 2018, pero antes de que eso suceda (y suponiendo que se los autoricen) el mandatario ya creó el fideicomiso y puso en marcha el proyecto. ¿Qué pasará si el congreso federal no aprueba la utilización del FAIS en el fideicomiso de Graco?

El proceso de reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo es una nueva oportunidad para Graco Ramírez; si actúa correctamente puede recuperar algo de la confianza perdida y ayudar al PRD en el 2018. Si no es así, el mandatario no sólo hundirá más a su gobierno, también arrastrará a los candidatos de su partido y añadirá un elemento más a la lista de razones por las cuales será perseguido cuando concluya su mandato.

Crear un fideicomiso estatal de reconstrucción es una buena idea. Poner al frente de este a un pillo como Sergio Beltrán Toto es una pendejada.

posdata

Reunido con alcaldes de Morelos en las instalaciones del C5 para revisar la manera como operarán los recursos para reconstruir las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, el gobernador Graco Ramírez fijó una postura muy clara respecto a lo que va a hacer el gobierno federal. Esto es parte de lo que dijo:

Utilizar el FONDEN no es viable porque es inalcanzable, tiene muchas reglas de operación y la gente no confía en las tarjetas en las cuales se depositarán los recursos otorgados. En la CONAGO plantearé el tema con gobernadores, ya he platicado con el gobernador de Chiapas, quien coincide que el FONDEN no alcanza para cubrir los desastres del siniestro del 19 de septiembre. Los afectados que no sean beneficiados por el FONDEN serán atendidos por el Organismo Unidos por Morelos, que nacerá del decreto de creación presentado ante el Congreso del Estado; su patrimonio estará conformado por las aportaciones del FAIS 2018 y 300 millones que aportará el estado, así como del 2 por ciento del fideicomiso para el pago de laudos de los 33 Municipios del Estado. El nuevo fideicomiso será manejado por el Gobierno del Estado a través del Ex director del IDEFOMM, Francisco Velázquez Adán y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obras Públicas del Estado, Sergio Arturo Beltrán Toto.

En la reunión se tomaron los siguiente acuerdos:

Estar atentos a los resultados el Censo de Evaluación de Daños que publique el FONDEN de Viviendas afectadas por el sismo. Las viviendas afectadas que no reconozca el FONDEN serán atendidas por el Gobierno del Estado y los Municipios, a través del Organismo para la reconstrucción. La instalación de una mesa de trabajo con el INFONAVIT y el FOVISSSTE, para atender las afectaciones en vivienda en las unidades habitacionales. La instalación de una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para atender la reconstrucción del patrimonio Histórico y Cultural. El Gobierno de Morelos no cobrará los impuestos sobre la nómina y de hospedaje a las empresas turísticas, para apoyar la reactivación económica. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos solicitarán, de manera conjunta a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) exente el pago de peaje en autopistas a su cargo en Morelos, con el propósito de apoyar la reactivación económica y favorecer el traslado de mercancías, víveres y materiales para la reconstrucción. Los Presidentes Municipales solicitarán a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión autorización para la redirección de los recursos del FAIS, a efecto de dar prioridad a la reconstrucción de viviendas. La instalación de módulos de servicios del Gobierno en las Plazas principales de los municipios, mismos que estarán integrados por las Secretarías de Educación, Desarrollo Social, Salud, Economía y Obras Públicas, además del Registro Civil, Protección Civil y el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales y los DIF Municipal, entre otras instituciones, para la expedición de documentos en favor de las familias damnificadas. Los Ayuntamiento se comprometen a no cobrar por la expedición de licencias de demolición y construcción para apoyar la reconstrucción de viviendas. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad, de manera conjunta, la aplicación de un subsidio a las tarifas de los sistemas de agua potable y riego agrícola, plantas tratadoras y servicios municipales durante el tiempo que dure la emergencia.

nota

¿Alguien en el PRD está observando los pasos que toma el gobierno estatal frente a la tragedia? ¿Alguien analiza las consecuencias políticas, sociales y electorales que esto puede traer aparejado? ¿Alguien ha pensado que si el desgaste público sigue, el Frente electoral en Morelos puede dejar fuera al PRD y armarse sólo entre PAN y Movimiento Ciudadano?

post it

El ambiente en el Congreso de Morelos se complica cada día más. Los equilibrios de poder están cambiado una vez que el bloque perredista ha perdido un integrante y la capacidad de definir todo.

Cuentan que los que saben que aunque ahora hay un G11 y un G19, en breve los perredistas sumarán a su cuenta los votos del PAN, a quien presumen ya tienen totalmente de su lado. El paso del PAN al bloque perredista es natural ante la inminente alianza electoral; la suma de los azules a los amarillos dejaría al bloque opositor sin votos para frenar decisiones, pero como única fuerza antagónica al gobierno de Graco Ramírez.

Algunas voces hablan del descontento que existe dentro del grupo afín al Sol Azteca; miembros del propio PRD comienzan a marcar distancia y a pensar en su sobrevivencia personal, porque observan que el barco de la nueva visión se hunde más cada día. ¿Cómo vamos a ganar las elecciones después del escándalo de las despensas? Comentan.

Antes de sismo, ser oposición al gobierno era una extraordinaria estrategia electoral. Después del terremoto esa posición vale más que cualquier apoyo legislativo.

redes sociales

Sergio Beltrán Toto estará a cargo de los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Si alguien tenía dudas del manejo que tendrá ese fideicomiso, la presencia del subsecretario deja claro qué se trata de un negocio más al final de sexenio.

El fideicomiso de reconstrucción ya se presentó, pero los recursos (al menos los del FAIS) no podrán ser utilizados hasta que el congreso federal lo apruebe, lo cual difícilmente ocurrirá en el corto plazo. Ítem más: Graco ya no tiene legisladores federales que le ayuden, la única perredista que queda es Lucía Meza y a últimas fechas la cuautlense se ha convertido en la más severa crítica del gobernador.

Meza Guzmán ha dicho de manera reiterada que el dinero para la reconstrucción no puede ponerse en las manos de Graco porque la gente no confía en él. ¿Se atreverá ahora a cabildear para que el dinero federal de los ayuntamientos se utilice en un fideicomiso local de reconstrucción operado por Beltrán Toto? No lo creo.

El primer fideicomiso que presentó el gobernador ya se murió. El segundo también puede quedar enterrado.

es viernes

De todos los milagros que la vida ofrece, pocos entusiasman tanto como ese prodigio de ingeniería genética, esa tesis de resistencia de materiales, esa viva lección de nácar bien temperado que es un escote exacto.

No es por presumir, pero como decía mi querido Germán Dehesa: Cuando ustedes van por la leche, yo ya vengo con el jocoque.

Hoy toca.

