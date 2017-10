Brevi@rio... - Después de la emergencia, lo que sigue…

Opinión

2017-10-06

Con la contingencia tras el sismo, al menos en Morelos y otros estados donde hubo afectaciones el tema político de cara a las elecciones del próximo año tuvo un bajón, no obstante, una vez superada la emergencia y en franco proceso de reconstrucción la efervescencia volverá y con más intensidad.

Y es que a pesar de que en plena desgracia muchos partidos y sus actores intentaron sacar raja aprovechando la emergencia, poco les duró el gusto al enfrentar el repudio social y las duras críticas de la opinión pública, de allí que la incursión aparentemente desinteresada pero visiblemente convenenciera fuera fugaz. La población abrumada por enfrentar las consecuencias del sismo, y sobre todos los grupos sociales que se organizaron, pronto desplazaron las campañas mediáticas llenas de poses que varios actores quisieron implantar con todo oportunismo, por lo que fueron sacados, incluso de fea manera, del escenario de contingencia.

No obstante y pasada la etapa de la emergencia, las cosas parecen tomar poco a poco su nivel y en el tema político, a muchos actores les urge que los días transcurran y la situación se estabilice, pero incluso no del todo, sobre todo porque las consecuencias que el sismo ha dejado son para muchos de estos actores una oportunidad, mientras se prolonguen. Se trata de aprovechar la necesidad de la población que tardará más tiempo en recuperar su patrimonio y su vida cotidiana, es decir la que por muchas razones seguirá requiriendo de los apoyos “dadivosos”, esos que incluso, al margen de lo ocurrido, suelen aparecer en tiempos preelectorales.

Pero esta sólo es una parte de lo que a los partidos y actores políticos les interesa, la otra, la de los amarres y la de la configuración de escenarios convenientes respecto a las fuerzas que van a competir, ese no se ha detenido ante la emergencia, porque más allá de lo que ocurra a su alrededor, incluso ante la desgracia nacional que el país viene enfrentando por los enormes problemas sociales no resueltos y más bien agravados, sus intereses para seguir vigentes en el escenario del poder público está primero.

Así es que a pesar de terremotos, huracanes y demás fenómenos naturales, lo único seguro que no tiene repercusiones es el circo de la política, pues pese a lo que se diga sobre los recursos que para ella se utilizan, y sobre su factibilidad o no para ser destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas, lo cierto es que para esto siempre habrá de dónde sacar, después de todo la reconstrucción de una nación está sujeta a la prevalencia de sus las instituciones públicas, aunque no siempre de ellas emanen respuestas eficientes y suficientes…

BREVES: Hace varios meses la sociedad, no sólo la que habita la capital del estado, sino también la que nos visita, así como la opinión pública, se queja amargamente del deterioro en que se encuentra físicamente la ciudad, y vaya que tienen mucha razón al señalar que está convertida desde hace varios meses en una zona de desastre, como si ya con antelación hubiera sido efecto de una catástrofe natural. Lo cierto es que (y ya lo hemos dicho aquí desde hace mucho) Cuernavaca sufre la indolencia y la disputa política de las autoridades del gobierno del estado y del ayuntamiento, y prácticamente ha sido olvidada en su mantenimiento, más allá incluso de la posibilidad lejanísima de poder contar con obras de embellecimiento urbano. Hoy avenidas, calles, parques y demás espacios públicos se encuentran abandonados y no se ve ni remotamente, la posibilidad de que pronto la situación cambie. Pero y con todo con la ciudad otrora de la eterna primera es un desastre, las aspiraciones de quien por una grave equivocación de la sociedad hoy la gobierna, están puestas en la gubernatura del estado. Ni hablar, lo que le espera al estado en la loca idea de Cuauhtémoc Blanco… REDES SOCIALES: Seguiremos insistiendo en que las redes sociales son lo de hoy y poco a poco la sociedad se olvida de la televisión, la radio, los periódicos y de las noticias que estos transmiten, y de los programas aburridos que siguen ocupando sus espacios. Los tiempos cambian pero parece que muchos se resisten…

