Opinión - Trabajar para los demás

Opinión

Redacción | Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-06

La emergencia continúa y siempre las segundas partes se vuelven más complicadas. Se trata de organizar mejor la distribución de los víveres, la ropa y los medicamentos inclusive. No se dan abasto las personas solidarias y los mismos trabajadores de los ayuntamientos para todo esto. Hay que retirar escombros todavía y proveer a las personas sin techo de lo más indispensable.

Me informan algunos activistas de Zacatepec y Jojutla que hacen falta polines, colchonetas, tiendas de campaña, medicamentos y leche en polvo para bebés y niños, ropa y zapatitos. Los víveres también, es decir, alimentos enlatados, pan y café. Insisten también en productos de aseo personal como jabones de baño, shampoos, pastas y cepillos dentales, papel higiénico…

La Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos (CIDH) tomó la iniciativa de convocar a una reunión el pasado domingo a todos los responsables de Centros de Acopio, justamente para planificar mejor toda la ayuda incluyendo la próxima y urgentísima reconstrucción de las viviendas derrumbadas. Iniciativa que se celebra y que debe fortalecerse con la participación de todos. José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla son los conocidos miembros responsables de la CIDH.

No deja de ser una oportunidad de reacondicionar, de recomponer, de corregir. Por ejemplo pensemos en viviendas ecológicas, con materiales acordes al medio, como adobe y teja. En sistemas de captación de agua pluvial, en celdas solares, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en recolección y separación de la basura y los desechos. Es más, en planificar la urbanización de esos pueblos lastimados, señalando sitios de reservas territoriales, zonas habitacionales, espacios verdes de recreo, zonas escolares e industriales en su caso.

Nada de esto ocasionaría un gasto extra porque basta con planificar y organizar. Claro, también habrá que instruir al pueblo en general para que vaya –vayamos- aprendiendo a vivir y a convivir bajo estos esquemas importantes. Por eso hemos dicho que es una oportunidad y de algún modo es urgente. Todos aquellos que ambicionan un puesto público como alcaldes, regidores o diputados inútiles, bien podrían ir pensando en el trabajo que les espera más que en llenarse los bolsillos con la pecunia pública.

Trabajar para los demás, hemos dicho arriba y eso es justamente lo que han estado haciendo muchas personitas amables, cuya prisa por auxiliar y ayudar les ha generado ansiedad y angustia cuando constatan su impotencia ante uno de los dramas cotidianos que se están padeciendo.

Aunque francamente no me gusta esa palabra “demás” porque parece que los otros, los que me rodean son los “demás”, están “de más”. Y no. Nadie está demás porque precisamente ese alguien que está próximo a mí es mi prójimo y su existencia y su presencia, me constituyen como persona.

Ahora bien, ese prójimo-próximo es paradójicamente el más alejado, el más marginado, aquel que no ha tenido oportunidades para crecer, para desarrollarse; aquel que no ha tenido ni tuvo acceso al alimento y a la cultura, al pan y al trabajo, al abrigo y al consuelo.La idea central corresponde a las relaciones humanas, a verse como incompleto sin el otro que me complementa.

Individuo es lo mismo que átomo que significa sin división. De “a” privativa y “tomé”: división. Eso es el in-dividuo a decir de Iván Illich. La persona se encuentra justo en el otro. Mi Yoidad se afirma, se enriquece en la Otredad. Mi conocimiento del Yo se da a través de un Tú que me soporta y con el que formamos un nosotros, un “nos” que somos “otros” sin perder nuestra propia especificidad más bien enriqueciéndola, dándole sentido.

Por eso debe distinguirse la persona, lo personal, del individuo y lo individual. El individuo es un ser aislado sin relación ninguna con el otro. La persona es relación y en esa relación surgen precisamente los proyectos organizados.

Obsérvense las iniciativas populares de ahora que han nacido en los pueblos y los barrios organizados, que son intensamente personales, que no proceden de intelectuales o individuos aislados. Estas iniciativas orgánicas nutren movimientos sociales y políticos construidos desde la base y rompen –al mismo tiempo- la tradición de armar las organizaciones desde arriba, desde un aparato de poder o desde una concepción ideológica.

La sociedad civil vuelta comunidad de intereses y de objetivos cambia radicalmente y se hace directamente política, capaz de importantes transformaciones.

Mantengamos eso, eso que estaba ahí, parte de nuestro gen cultural, no nos permitamos regresar a la rutina cotidiana, a lo habitual enfermizo, a lo que nos aísla y nos separa. Esta cohesión social que ha renacido en la tragedia debe permanecer y enriquecerse.

¡Dos de Octubre… Ni Perdón, ni olvido!