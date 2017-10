Nosotros - Graco. Lo bueno y lo malo

Opinión

Redacción | José María Román Román

2017-10-06

Lo bueno es que es altamente probable que se vaya a finales de este año o anuncie esa posibilidad. Lo malo, la estela de daños, resentimientos, rencores y abusos cometidos que deja en prácticamente todos los sectores del estado.

Junto con Graco se van sus cómplices en el Congreso que con representación social hicieron con alguna rara excepción, el triste papel de paleros en un daño a la economía y al patrimonio del estado que deberá de determinarse a fondo una vez que este personaje haya dejado el poder. Las consecuencias deberán de determinarse en su momento jurídico y los excesos por lo que se mira son enormes. Obligadamente se hace necesario hablar de los préstamos que se le autorizó y de los gastos que se ejercieron con ese dinero pasando por la calidad y el tipo de gastos, sobre todo en la obra púbica que es el renglón donde enfiló una parte importante del probable desvío indirecto de dinero a través precisamente de construcciones que una parte de la mala calidad se delataron con el sismo reciente y que deberán de determinarse en estos días por organismos independientes ajeno a protección civil del gobierno para que se tenga plena validez de su estado real. Priva una enorme desconfianza en una parte importante de los empleados que laboran en esos edificios de propiedad estatal debido a las fracturas que posiblemente sean estructurales lo que sería grave porque implica que posiblemente tengan que demolerse. Especial atención debe ponerse a los edificios en Jojutla y Cuautla porque efectivamente puede originarse una tragedia por intereses políticos si es que el dictamen correspondiente lo otorga el mismo gobierno a través de Protección Civil del estado o gente cercana al gobierno que tendría interés en salvar las formas y la figura del gobernador.

La labor política de Graco hecha silenciosamente para salvar el pellejo comenzó hace varios meses con su intención de ser candidato del PRD a la Presidencia de la República, hecho desde luego con la intención de sacar algo, no de verdad de ser un hombre que tuviera posibilidades para eso. Invirtió mucho dinero al respecto en varias partes del país y aún quedan lugares como en Acapulco donde los autobuses urbanos ostentan esa propaganda que desde luego costó mucho dinero y que no se sabe a la fecha de dónde salió pero que los morelenses suponemos muy bien por dónde puede estar el filón para pagar esas promociones que de hecho se hicieron en todo el país. La caída de su poder ha comenzado y es altamente posible que se incrementen las presiones para que sea juzgado por la desviación de dinero o por la falta de justificación en el valor de las obras, independientemente de la venta de propiedades estatales. Graco hizo en el transcurso de su gobierno demasiado daño al estado como para dejar desapercibido el hecho. También es notoria la estela de enemigos de los diversos sectores de la sociedad que desde luego y en su momento claman y clamarán justicia cuando el poder de ese hombre haya desaparecido del gobierno estatal. Si logra imponer a su hijastro como gobernador para concluir su mandato, solo logrará tomar tiempo para posiblemente imponer la justicia. La Iglesia católica es una de las más dañadas en su actuar y el pueblo morelense es eminentemente católico, algo que Graco retó al imponer leyes que atentan contra el criterio de las mayorías, independientemente de toda la grey cristiana que seguramente no olvidará el hecho. Pero hay dentro del cúmulo de rencores una más que se deriva en un actuar político que fue la saña con que persiguió a Cuauhtémoc Blanco. Este joven futbolista, por azares del destino Presidente fue su principal víctima a la que trató de destruir incluso con el poder y apoyo de los órganos judiciales y desde luego del Congreso que es su servil. Bien, este muchacho tiene altas posibilidades de triunfar como próximo gobernador, no precisamente porque haya demostrado ser un magnifico gobernante, sino porque al hacerlo exageradamente víctima Graco generó los rencores necesarios en el futbolista y sembró los apoyos populares cuando anunció y ha dicho reiteradamente el hoy Presidente de Cuernavaca que hará justicia y revisará todos los actos del gobierno de Graco y que lo meterá a la cárcel. Eso, aun cuando es una simple venganza es música celestial para las mayorías ciudadanas de Morelos y es precisamente por los rencores sembrados por los que muchos por no decir la mayoría inclinaría su voto para hacer justicia en un hombre que como Graco solo vino a causar perjuicios al estado y a sembrar resentimientos en los ciudadanos. Desde luego no es lo sano en una democracia que así se desarrollen los hechos, pero ni somos una democracia en su extensión de la palabra y sí el disfraz de democracia que ha generado la enorme corrupción en los diversos gobiernos, cuyos personajes como Graco vieron la oportunidad de servirse y no de servir.