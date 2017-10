Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-06

1.- Aun año del final, el fracaso

2.- Corachivas

3.- Docentes

4.- Brian González

1.- Menos de un año para el final de la pesadilla en la entidad, del perredismo derechista y alejado del pueblo, que recibió un deportes con dificultades, pero con números que se veían con optimismo, a lo que se agrega la esperanza de que se cumpliría lo que se dio en la campaña como un hecho, y se esperaban cosas con todo y que se le advirtió al que era candidato que el equipo era pobre, que se ratificó con la elección de Jacqueline para que se hiciera cargo del área, y que se profundizó cuando se le sintió soberbia hacia la sugerencia que fuera para volver la vista hacia el talento local para que le respaldara, y lo que hizo fue importar mediocridad, y ahí están las consecuencias, un deporte con los peores números de la historia en lo que a medallas logradas para la entidad se refiere y no sólo en la olimpiada, sino en otras justas, pero lo peor, el alejamiento de los atletas y los directivos, cansados de la falta de apoyo, de las largas, de oficios que no tuvieron la respuesta o sólo fue parcial y hasta de migajas, y esa responsabilidad recae en quien no supo imponerse para que el deporte tuviera un presupuesto serio, pero del 2012 al 2017, las partidas no sólo no crecieron, sino que cayeron más de un 33 por ciento, y nunca vi a la titular del deporte hacer ninguna declaración firme, pues prefirió seguir en el cargo, sin insinuar nada a su patrón, porque nunca lo hizo con los legisladores; estuvo frente al gobernador decenas de veces, y no dijo nada, y si lo hizo, sólo ella lo sabe, y el caso es que no se le hizo caso, ahí las cifras, ahí los resultados, el descontento, la desesperanza.

a.- La caída del presupuesto superó el 33 por ciento en cinco años y Jacqueline silente.

b.- Guillermo Acevedo más de 70 medallas en 2012; con Jacq en los dos últimos, ni juntos se llega siquiera a la mitad de esa cantidad para Olimpiada; en otras justas, igual.

c.- En educación media superior en 2016 ninguna medalla, en 2017 sólo un tercer lugar.

d.- Se dejó ir a grandes talentos; Irving Adrián Pérez Pineda, es uno; se fue para Jalisco.

e.- Su personal, en altísimo porcentaje, incapaz y con el sello de la casa, la soberbia.

f.- En esta administración al menos un cachirul, en boxeo, y de la escuela del Instituto.

g.- Dejó de dar los uniformes a los representativos de las primarias y las secundarias.

h.- Dejó de prestar las instalaciones, sólo para los equipos que ordenara Graco, ahí están los Halcones; los juegos escolares tuvieron que ir a la universidad y a la Heroica.

i.- Nunca contactó con los municipios para un trabajo conjunto; la pobre convocatoria a sus evento estatales, es sólo una muestra de ello: Olimpiada, juegos populares y otros.

j.- El desprestigio para Jacqueline es grave, pero no le importa; si le importara, algo haría, pero entre que no puede dar para más y la soberbia, llegará el 1 de octubre 2018.

2.- Corachivas donará la taquilla a los damnificados; ¿vía gobierno de Graco?, ¿del fideicomiso (¿?) del estadio de Zacatepec?, ¿de Jorge Vergara?, ¿directo?; ¿cuándo?

3.- Los docentes de educación física y demás maestros, listos para los juegos escolares.

4.- Brian González peleará en Morelos, donde defenderá lo invicto, el 21 de este mes, en lugar por confirmar.