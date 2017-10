Local

2017-10-05

-Autoridades de PC podrían sancionar al Poder Judicial por no evacuar adecuadamente

Protección Civil de Jiutepec podría sancionar a las autoridades del Poder Judicial por no evacuar de manera adecuada a los trabajadores y justiciables que se encontraban en los Juzgados Civiles ubicados en esa localidad, tras la caída de una antena de telecomunicaciones interna de dichas instalaciones.

En entrevista vía telefónica, el director de PC Jiutepec, Jorge Sandoval Pérez, aseguró que alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles, se reportó a los números de emergencia la caída de una antena de 15 metros de altura, misma que se precipitó sobre la azotea y un domo de cristal de los Juzgados Civiles y Menores del Noveno Distrito Judicial con sede en dicho municipio.

Sandoval Pérez indicó que al llegar al lugar se percataron que trabajadores de mantenimiento estaban cambiando los tensores de la antena y al soldar uno de ellos les ganó el peso de esta, cayendo parcialmente sobre un vidrio del domo, rompiendo dos cristales, sin provocar algún al personal que se encontraba en el inmueble.

El funcionario municipal no descartó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pueda ser sancionado económicamente debido a que tuvieron que desalojar momentáneamente al personal, a pesar del riesgo que podría ocasionar si uno de los vidrios rotos se hubiera desprendido.

Y es que el director de PC Jiutepec, solicitó al personal del área de mantenimiento realizara un dictamen respecto a la capacitación con la que cuentan en este tipo de incidentes, porque al parecer no cumplieron con los protocolos de seguridad, ya que las maniobras las tendrían que haber realizado durante un día no hábil para no poner en riesgo al personal y a los propios ciudadanos.

“Tenemos entendido que debe ser personal capacitado para llevar a cabo esta maniobra; se le pidió a la empresa que da el mantenimiento su constancia de capacitación para estar seguros (…) Debido a que estas maniobras debieron haberse hecho en horas inhábiles, por ello, nosotros sacamos al personal para revisar la estructura y al ver que no hubo ningún daño estructural permitimos el acceso, por lo que en breve tendríamos una sanción a la empresa que da mantenimiento a estas obras”, declaró.

Por su parte, autoridades del TSJ en Morelos informaron que una antena arriostrada de 15 metros de altura se cayó sobre dos cristales en el Juzgado Civil de Jiutepec, sin que se registraran consecuencias mayores.

El incidente se registró durante el mantenimiento de rutina, mientras se cambiaban los tensores de la antena dos cristales sufrieron fisuras, sin embargo no se desprendieron porque tienen película especial.

Asimismo se informa que este hecho es extraordinario y la estructura del inmueble está en perfectas condiciones.

Por último, los cristales serán cambiados a la brevedad y se tomarán medidas para reactivar las telecomunicaciones internas de las instalaciones.