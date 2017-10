Opinión - El terremoto desnuda realidades de desigualdad y pobreza

Opinión

| Isaías Cano Morales

2017-10-05

No cabe duda, los efectos de un movimiento telúrico los sufre y alcanza todo mundo, nadie sabe la suerte que pueda correr ante un fenómeno de esa naturaleza, incluso perder la vida o ver derrumbarse construcciones de todo tipo: casas edificios, templos, escuelas, hospitales, tal como ha sido la amarga experiencia vivida con los terremotos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, sin embargo, a quienes más castigan sin clemencia tales azotes de la naturaleza, incluyendo ciclones y huracanes, es a sectores que viven en precarias condiciones de vivienda, muchas hechas con material de adobe y cartón; en zonas de alto riesgo donde es evidente la marginación, el abandono, la miseria en sus distintas expresiones, ahí suceden las mayores tragedias como consecuencias de un temblor de tierra o lluvias torrenciales, y obviamente van aparejadas estas lastimosas evidencias con inacabables injusticias atribuidas a gobierno federales, estatales y municipales inclinados a concentrar riquezas en unos cuantos dejando al desamparo a grandes mayorías. Un terremoto como el recién ocurrido, aparte de sembrar terror, muerte y destrucción, permite hacer visibles las tragedias que causan-- no fenómeno naturales-- sino la obra de pésimos gobiernos en términos de devastadora injusticia social generados por sacudimientos de corrupción, impunidad, acaparamiento de riquezas, encubrimiento de saqueadores, políticas económicas propiciatorias de explotación, todo ello envuelto en mil complicidades lo cual se da desde encumbrados niveles de gobierno, hasta quienes administran en forma caciquil municipios alejados de centros urbanos, en no pocas veces en contubernio con poderosos señores del dinero.

Centrando la mirada en Morelos, el terremoto del 19 -- en las huellas que dejó en materia de destrucción-- ha permitido ver a decenas de comunidades y pueblos en condiciones de la más cruda pobreza: niños, mujeres y hombres del campo y zonas limítrofes con zonas urbanas con poblaciones que denotan hambre, enfermedades y mil necesidades, seres desnutridos, cuyo refugio son casas endebles, rústicas, pisos de tierra, sin condiciones de higiene; ese es otro devastador terremoto que cotidianamente lacera, que enferma, que destruye y derrumba el futuro de jóvenes, sin ningún apoyo ni ayuda de gobierno alguno.

Duele decir: así se repartan miles de despensas, de bolsas de alimentos, medicinas, de paquetes con enseres, diversos tipos de productos, herramientas, en zonas devastadas --todo necesario sin duda en estos momentos de desgracia y desesperación que padecen miles— acciones nacidas de la generosidad de una sociedad con loable actitud solidaria y humana, esta obra humanitaria, lamentablemente solo es una suerte de aspirina, de remedio momentáneo, que están lejos de aliviar una desgracia, un infortunio, una tragedia permanente que no es otra cosa la realidad que viven miles de mexicanos y morelenses producto de la rapacidad, de la ambición, del egoísmo, de la mala fe sin freno de políticos con cargos en el gobierno, que hoy hipócritamente se rasgan las vestiduras, en supuestos programas de ayuda, de apoyo; algunos con más intereses políticos que buenas intenciones dicen rebajarse el sueldo --cual es el caso de diputados locales-- para ayudar a damnificados, cuya condición no es de ahora, sino permanente, gracias a políticas devastadoras de carácter económico y social.

Un resquebrajamiento político se ve venir, es el relacionado con el hecho que, las mil necesidades que hoy sufren gran número morelenses generadas por el terremoto y que darán motivo a solicitudes y exigencias ante instancias de gobierno estatal y federal, sobre todo para reparar o edificar viviendas o cubrir otras penurias, sean aprovechadas por políticos que pronto veremos en campaña vistas las elecciones de 2018, en otras palabras, que cual aves carroñeras, candidatos en contienda quieran alimentar y saciar su ambición política a costa del sufrimiento y desesperación de una población que clama diverso tipo de ayuda, la que, se ha constatado, se condiciona a cambio de la compra y coacción del sufragio.

Un ejemplo de intento de aprovechar ayuda humanitaria a damnificados de Morelos con intención de servirse de ella para fines electorales que favorezcan a su gobierno y partido la ha dado el gobernador Graco Ramírez, intención que ha pagado con creces, siendo su imagen y figura vapuleada no solo en Morelos, sino en el ámbito nacional. Ese ejemplo, con otras fotografías amenaza repetirse en la próxima campaña política.

Chay_cano@hotmail.com