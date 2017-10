Casos y Cosas de Morelos - Escenario de caramelo público

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-05

Ha de estar usted de acuerdo, estimado y único lector, que a nuestra clase gobernante le encantaría imaginar un escenario social en el que la gente mantuviera sus emociones apagadas, diluidas todas ellas en el silencio de palabras mudas y sin más criterio que aceptar que todo lo que acontece en torno a la administración pública es impecable porque está admirablemente ensamblado. Júrelo usted, amigo mío, los políticos nuestros añorarían un mundo de preciosismo así de estupendo, un nirvana en el que cualquier acción que ellos cometieran (tierna o áspera) se escurriera melosa sobre el papel de caramelo verbal y sobre todo en el disfrute cuasi erótico de la sección de sociales en los diarios de la ciudad cada mañana. Un mundo perfecto, pues.

Digo, si usted fuera político, estimado y único lector, ¿a poco no le gustaría un territorio con tal naturaleza? Despertar por la mañana sin otra preocupación que unos huevos estrellados con tiras largas de tocino, un trozo generoso de queso gruyere con pan francés, una loma de aceitunas y una copa de vino italiano sobre la mesa. Luego, el infaltable café árabe y un habano del tamaño de un falo negro para saborear las auto-porras del diario con un par de croissants untados con mantequilla de anguila y caracol europeo. Seguramente también sonreiría usted con un eructo corolario al fin del desayuno; y ya en la sala de estar, con la pereza recargada contra el respaldo del sofá, gozaría igual al leer la cabeza principal del diario más prestigioso de la ciudad: “¡Vamos bien, y cada vez mejor!” Sonreiría y saborearía palabra por palabra, parpadeo tras parpadeo, párrafo tras párrafo y renglón tras renglón los boletines dictados por Palacio, sin más estorbo de otro tipo de texto periodístico invasor, especialmente el de opinión.

Ahora bien, antes de que se quede usted dormido. ¡Enderece bien el cuello, carajo! Bien se ve que sólo gusta de lo fino. Así está mejor. Imagine ahora el escenario opuesto. Que siendo usted un político tuviera que aguantar sólo información crítica, puro veneno. Que aunque hiciera bien o mal en un puesto público, lo bueno nunca luciera en los diarios. ¡Vaya enfado! Quizá tendría que dejar de comer tocino por las agruras que produce la saña de la lectura adversa combinada con vino tinto por la mañana, o ya de plano un infarto fulminante por descubrimientos auditados sobre sus frecuentes propiedades y raterías. Mundo cruel éste, pensaría usted entonces, pues si ha robado ha sido con la discreción del ex alcalde de San Blas, “Layín” Ramírez, sólo poquito. Y todo aquí, incluso “Layín”, es relativo.

Disculpe usted los rebuscamientos lingüísticos, estimado y único lector, pero esto no se puede contar con tres palabras mortales comunes. Para comprender el asunto es inevitable entrar en miles de retruécanos semánticos con tal de acariciar alguna vez la validación de las palabras. El presente escrito, en fin, tiene el propósito de tejer una disertación útil sobre la foca. (Sí, sobre la foca, escuchó usted bien, y no ponga cara de incógnita, por favor). Desde luego que esto no trata sobre los mamíferos del orden de los pinnípedos que habitan los mares fríos y tienen un par de aletas jubilosas, sino del periodismo que nunca encuentra anomalías en la administración pública. A eso me refiero, ¿me explico? (Cabe señalar que aquí se usa la forma singular “foca”, pero esto es por cuestión de estilo, no porque sólo haya una de ellas en el mar del periodismo regional; aunque bueno, también se puede usar por antonomasia).

Este escrito, sin embargo, no tendría pies o cabeza si no culmina con algo conciso, respuesta que a mi entender de no foca -perdón por la falta de mérito-, se deriva de una pregunta pueril toda ella: ¿Cuál extremo de periodismo es mejor: el crítico o el acrítico? Sí, sí, si es usted reflexivo, estimado y único lector, seguramente nos saldrá con la bobada de que un periodismo intermedio siempre será mejor; es decir, un periodismo equilibrado. Pero no sea usted ventajoso, no se salga usted por la tangente con tanta facilidad. Desde luego que entre ambos extremos se ubican muchas otras categorías, pero no peque usted de sabio, por favor. En todo caso, tómelo como divertimento y sólo escoja un extremo entre los dos.

La conclusión asoma desde la ventana de la sencillez extrema: incluso con crítica despiadada los políticos retozan felices en la zahúrda que han hecho del Estado. A ninguno de ellos le importa ser acusado de ladrón o dictador o cosas peores, a menos que la complicidad con los de su género se disloque y los ponga en peligro de hundirse en la ignominia y la prisión. Cosa difícil de ver. Pero si esto es así, imagine usted el reverso de la moneda, la vida extra caramelo que se darían los hombres de marras si el periodismo fuese sólo miel sobre hojuelas color de rosa y orejitas de pescado. Imagine usted un mundo sin crítica a Donald Trump, por ejemplo, quien no cree en nadie más que en él. Ya no habría mundo. Por eso las focas no son recomendables ni antes ni después del sismo, ni por la mañana ni por la tarde, y menos en ayunas; aunque claro, algunos cuentan que su labor de foca es bien recompensada por no percibir el mundo físico y psíquico de sobre quienes escriben, ni antes ni después de la cena.