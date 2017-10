Justicia

| Pancho Rendón

2017-10-05

La magia en Morelos sería la mejor del mundo

Alguien se imagina cómo cargarían 20 toneladas de despensas en dos camionetas particulares con capacidad para 7 pasajeros. Pues no, porque dichas unidades tienen una capacidad de carga aproximada a media tonelada y, esto viene a colación por el video difundido por el Comisionado Alberto Capella, en donde se observa el desplazamiento de dos camionetas, comunes y corrientes, que salen desde el centro de abastos del DIF Estatal donde se reporta “un saqueo” de varias toneladas de alimentos destinados para los damnificados por el temblor pasado y las sigue hasta perderlas de vista en Yautepec.

Eso se llama magia, y de las buenas, porque al interior de esas camionetas se observan a varios pasajeros, entonces dónde quedarían las 10 toneladas que cada unidad traía adentro, Es un caso para “La Araña”, dijera el comic donde salía el personaje de “Tobi”, ya que según las redes sociales, los que fueron a cargar con los víveres fueron decenas de personas y varios vehículos, no tan solo dos camionetas, porque no cabe duda que en este tipo de eventos, habrá colados y aprovechados, pero no todos los actores serán ladrones y posiblemente esas despensas llegaron a su destino final, pero el mensaje subliminal del video oficial, pretende que la sociedad haga conjeturas que un puñado de personas robó las despensas, cuando eso no es verdad y, gracias a las redes sociales se pudieron parar los posibles malos entendidos que ponían mal parado al ejecutivo estatal, al grado de escándalo nacional al que se sumaron famosos, artistas y rivales políticos.

Profetas, brujos, videntes “profesores”: charlatanes

Sin importar el trauma y miedo que sufre la mayoría de la población afectada por el reciente sismo, por todos los medios se sigue infundiendo miedo anunciando un “gran terremoto, mayor a los 12 grados”, sin duda, una falsa profecía, porque, los verdaderos profetas son 4, calificados mayores son: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero también tenemos a 12 Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías, cuyo legado quedó plasmado en un libro y, cada palabra se ha ido cumpliendo cabalmente, sin mentiras ni falsos anuncios, a pesar del paso de los siglos.

En tanto, los medios televisivos dan margen a personas como “Mony Vidente”, “La Bruja Zulema”, “El Brujo Mayor” y tantos atarantados más, augurando: Tragedias, terremotos, muertes, romances y cualquier cosa que se les venga en mente, atemorizando a miles de televidentes, en cambio, en las redes sociales hay miles de visitas a “Profetas”, adivinadores, investigadores, científicos, “Profesores”, videntes, brujos y todo tipo de charlatán, que lejos de dar conforme a la sociedad, se apresuran en decir que: Ya viene el terremoto más mortal jamás visto, como si ellos se hubieran metido en las entrañas de la tierra para conocer su misterio.

Los charlatanes abundan y sacan raja para su beneficio y, para demostrar un poco lo anterior, les recordaré algo: Tras el homicidio de un funcionario de apellidos Ruiz Massieu, la pieza clave era un Diputado de apellido Muñoz Rocha, de tal modo que la PGR, se declaró incompetente en la investigación y habría pagado 10 millones de pesos a una afamada “bruja”, vidente, adivina y conocedora de las artes ocultas: “La Paca”, una mujer, quien destacó por encabezar invasión de tierras, por conflictiva y malévola, que hasta “sanadora” resultó para luego hacer creer a sus seguidores, de que era una verdadera sierva del mismo Satanás, con poderes sobrenaturales.

Esa “Bruja”, condujo al paradero del cráneo de Muñoz Rocha, lo dio por muerto y tras incursionar en un rancho, a donde había un gran horno crematorio para caballos y animales de granja, no fue utilizado para quemar un cuerpo humano, sino que los asesinos lo enterraron y ella lo adivinó.

La noticia dio la vuelta al mundo, pero al cabo de una semana, “Un Judas” traicionó a “La Paca”, alertando que el cráneo desenterrado no era de Ruiz Massieu, sino de un familiar de la misma mujer que fue a sacarlo de su tumba y sepultarlo al rancho para simular sus poderes, cobrar los millones y aclarar un homicidio.

Cuando fue requerida “La Paca” por las autoridades, un grupo de reporteros la cuestionó duramente y de pronto, ella les hecho una maldición tocando a varios con el bastón de mando o palo de poder de magia negra. Un reportero de la televisora que en ese entonces era la única poderosa se asustó tanto que pronto se sintió enfermo y maldecido, siendo llevado con los más poderosos “brujos de Catemaco” para que le sacaran la maldición.

Grabado para TV, “limpiaron” al reportero y los “Brujos”, afirmaron que la Paca era muy poderosa con ayuda de Satanás, pero que ellos y ya lo habían sanado y salvado la vida.

Todo ese teatro cayó cuando sus más cercanos colaboradores de “La Paca”, hablaron claro y fuerte para decir, que esa mujer no era capaz de curar un resfriado, que no era bruja, tampoco tenía nexos con Satanás y solo era una invasora de tierras, charlatana y mañosa que engañaba a todo el mundo, por lo que ya “sin poderes”, la mencionada fue encarcelada por un tiempo, dejando a la PGR como “lazo de cochino”, por haber pagado y creído en tonterías. ¿Estamos?

¿Mito o Realidad?

Que los edificios de la Fiscalía de Justicia, Torre Morelos, Movilidad y Transporte, el IMSS, clínica 1 y otros inmuebles burocráticos, están dañados y evacuados, que no hay labores en ese lugar. ¿Será así? ¿O es que los empleados se niegan a ocupar los edificios temor a sufrir otro terremoto como el anterior?