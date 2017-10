Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-05

1.- ¿Se irán los Corachivas?

2.- Arbitraje silente

3.- UAEM

4.- Juegos escolares

1.- ¿Se irán las Corachivas de Zacatepec, de Morelos? Y la respuesta parece obvia, pues se van a ir algún día, la cuestión es saber cuándo, porque no se dan los pasos en dirección a hacer huesos duros, no se tiene futbolistas locales y los directivos tienen facilidad para mentir, y, cito de memoria dos, que se estaba en pláticas con el tlahuica Gabriel Velasco, pero la verdad es que ni siquiera le tomaron la llamada, y el delantero indicó que el proyecto es ajeno a la entidad, y es cierto; además, llegaron en plan de conquistadores y dijeron ir por el ascenso, pero pronto se ponchó el globo y directo del organismo futbolero se les dijo que no se tenía derecho a llegar al circuito superior, lo que se quiso ocultar, de hecho, en el grupo de matraqueros del conjunto, ni se dice, y el entrenador se hace el que la virgen le habla y eso no lo responde, que le pregunten de fútbol, cuando que el caso de ascenso o no, es objetivo del circuito, pero el nieto de quien es citado en textos de la ultraderecha nacional es de piel sensible que se esponja, y eso que apenas si se le testerea, pero es otra cosa, porque este técnico tiene al equipo fuera de los lugares de las finales, y en la copa, por no llevar titulares se perdió con los cementeros y sus juegos de las finales serán de visitantes, pero es otra historia, el caso es que los directivos deben ser honestos y decir por cuánto tiempo se piensan quedar en la entidad, en donde el dadivoso gobernador perredista le regaló por 15 años el estadio de Zacatepec a Jorge Vergara, ¿por qué no, que ellos garanticen que el equipo se queda 20 años?. ¿Podrán?

a.- Mintieron los directivos en el caso de Gabriel Velasco; ni la llamada le tomaron.

b.- Que iban a ascender, y resulta que no tienen derecho; no llenan los requisitos; ¿o sí?

c.- Que se sepa, no han hecho nada para corregir el problema, y solo no se va a resolver.

d.- Y por el otro lado, el nivel deportivo no es para aspirar al título; no les importa nada.

e.- Digan la verdad que sólo vienen a foguear jugadores para Jorge Vergara y Chivas.

f.- Ahora ya saldrán de Zacatepec para su juego con Correcaminos; ¿sólo este juego?

g.- Firmen que se quedan 20 años y que impulsarán futbolistas locales con paciencia.

h.- ¿Por qué no trajeron a Chivas para un partido por los damnificados de a región?

i.- Algunos aficionados se quejan de que son maltratados por directivos menores de la escuadra a la que no se le puede decir cañera porque no se lo ha ganado ni se lo ganará.

j.- El equipo se irá algún día como se han ido otros, y en este caso, si en otro lado ofrecen más, se van, porque así de fácil abandonaron Tepic, y quien lo hace una vez lo hace otra. Les reitero firmen que se quedan 20 años, con sus recursos; Graco les regaló el estadio 15 años, sólo se les pide un año; menos, cinco.

2.- Ahí está, con Arturo Brizio no mejorará el arbitraje y, hasta ahora, sólo Edgardo Codesal se ha atrevido a hacer una crítica somera.

3.- En la UAEM sigue el apoyo a damnificados, y listos para el regreso a las clases y al deporte, con miras al estatal de universiada.

4.- Los juegos escolares iniciarán en breve, aprovechando el obligado receso escolar por el sismo.