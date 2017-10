Local

Guadalupe Flores |

2017-10-04

-Intranquilos, comerciantes manifestaron que están a punto de quebrar por la falta de ingresos

-Denuncian que PC de Cuernavaca no ha entregado un dictamen estructural que determine o no su demolición





A consecuencia del cierre de las calles por el colapso de la Torre Latinoamericana en el centro de la capital, las ventas de los negocios cayeron un 100 por ciento, lamentaron los comerciantes.

Intranquilos, manifestaron que los negocios están a punto de quebrar por la falta de ingresos, además no tienen recursos para el pago de renta y han optado por despedir personal.

Los dueños de los negocios claman ayuda, comentaron que las rentas ascienden a más de 15 mil pesos, además tienen que pagar los servicios públicos, como energía eléctrica y agua.

José Alemán Santos, comerciante afectado, pidió a las autoridades reabrir las calles; además denunció que el director de Protección Civil de Cuernavaca, Fernando Manrique Rivas no ha entregado un dictamen estructural que determine la demolición del edificio de la Torre Latinoamericana o bien su reparación.

“Ninguna autoridad se ha acercado a los comerciantes para apoyarnos; nos duele lo que estamos viviendo; no hay clientes, los negocios cerrados, no hay ingresos; no tenemos para pagar sueldos, renta servicios”, expresó.