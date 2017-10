Local

Yesenia Daniel |

2017-10-04

-Maquinaria estuvo a punto de tirar tanque estacionario que estaba al 80% de su capacidad

Jojutla, Mor.- La maquinaria que inició ayer las demoliciones de grandes estructuras que contrató el gobierno del estado para el municipio de Jojutla, estuvo a punto de tirar un tanque estacionario de gas que estaba al 80 por ciento de su capacidad por la falta de coordinación con el municipio de Jojutla.

El gobernador del estado, Graco Ramírez, junto con una brigada de funcionarios, llegó a la calle Constitución del 57 en pleno centro de Jojutla ayer alrededor de las 9 horas, en el área conocida como la “zona cero”, en donde prácticamente ningún edificio quedó a salvo del colapso. Mientras el mandatario daba un recorrido por éste, el principal corredor comercial de Jojutla, las autoridades municipales ignoraban las acciones que se estaban dando en el municipio.

El inicio de las demoliciones fue en el edificio de la estación de autobuses Pullman de Morelos en la esquina con Santos Degollado, la maquinaria empezó a trabajar y poco a poco fue tirando el edificio que desde el día del sismo quedó severamente afectado.

Alrededor de las 13:30 horas y a una distancia de un metro y medio, los operadores de la maquinaria se dieron cuenta de que en este edificio había un tanque estacionario de gas con capacidad de 300 litros, el cual estaba un 80 por ciento lleno, lo que representó un riesgo para la población cercana.

Al darse cuenta de esta situación, los trabajadores se pusieron en contacto con Protección Civil del municipio que ayudó a bajar el tanque.

“Esa demolición la está llevando gobierno del estado en lo que son las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Constitución del 57, no nos avisaron. Dimos un recorrido por la zona y en cuanto íbamos pasando por ahí nos informaron de un tanque estacionario de gas como a las 1:30 de la tarde aproximadamente casi faltando un metro y medio para llegar al tanque nos avisaron; ayudamos a hacer la bajada del tanque estacionario y pedimos de favor nos avisen para coordinarnos para revisar”, explicó el director de Protección Civil del municipio de Jojutla, Irineo Herrera Ocampo.

Tras el sismo del 19 de septiembre y luego de levantar el estado de emergencia; el municipio, brigadistas y cuerpos de rescate descartaron la existencia de personas atrapadas en los escombros ya que no hubo reporte de personas desaparecidas, esta hipótesis fue respaldada con el asesoramiento de brigadistas nacionales e internacionales que usaron equipos de tecnología avanzada para detectar hasta el movimiento más leve como el latido del corazón o la respiración, no hubo indicios de vida bajo los escombros y a partir del domingo 24 se iniciaron las demoliciones en Jojutla, no obstante el corredor comercial de Constitución del 57 se dejó aparte porque las construcciones son más altas que una vivienda por lo que el municipio solicitó ayuda, fue ahí que el gobierno estatal coadyuvó pero no avisó.

El funcionario municipal consideró que debe haber una coordinación entre ambas partes porque ellos como autoridades locales conocen la dinámica de los negocios y estructuras en el municipio, y es necesario revisar minuciosamente dónde se requerirá bajar o quitar tanques estacionarios o tanques “de cuello” de 20 0 30 kilos para evitar riesgos a la población que está cerca de la zona donde se está trabajando, e incluso evacuarla.