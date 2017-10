Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-04

1.- El arbitraje seguirá igual

2.- Corachivas

3.- Presupuesto

4.- Shaffino

1.- Lo lamento, pero más el fútbol nacional, con Arturo Pablo Brizio Cárter nada pasará. Es una sentencia, es un final de partida, es lapidario y se pierde la gran ocasión de ser el que sentó las bases para llevar nuevamente al arbitraje a las esferas de éxito del ayer, y es que si son de primer orden, la independencia de los dueños de los equipos estaría a la vuelta de la esquina, porque la independencia se conquista, y para ello se requiere tal calidad que se sea, sino indispensable, sí necesario, y creo que Arturo o no lo ha visto, o no le interesa, o no lo dejan, o él deja que no lo dejen, o todo junto, y nadie se atreverá a hacerle estas preguntas, y por idénticas razones que apunté sobre el ahora responsable del destino de los silbantes en el país, quien llegó rodeado de grandes expectativas, con la felicitación de todos, hasta los que quisimos no ver más que sus cualidades, con la esperanza de que si hubieran superado o se hubieran ocultado lo suficiente, pero siento que será una administración igual a las anteriores, y si es peor, no se dirá pues será su regreso a la crítica arbitral o algo parecido, así que en casa nadie dirá nada, y si siguen los errores arbitrales, se dirán que son personales y no producto de la falta de trabajo de parte del titular de la tarea, así que las apariencias se salvarán, y con todos sus “detalles” no se puede descartar que llegue a organismos internacionales para ser el abanderado de la Federación azteca en su especialidad; siempre es positivo tener un conocido en FIFA.

a.- Arturo Brizio no ha hecho ni hará mayores modificaciones en el arbitraje nacional; su misión será apagar cualquier brote de rebeldía que ya tuvo impacto cuando se vino la protesta por las agresiones a los nazarenos por algunos futbolistas y llegaron al triunfo.

b.- No se tendrá nada trascendente con él, prácticamente sigue el equipo de siempre.

c.- Nadie le ha reclamado nada, los errores se cargan al nazareno no a quien lo prepara.

d.- Edgardo Codesal, en programa de radio local, habló de que falta trabajo específico.

e.- Edgardo puede ser criticado, pero sabe, y si el dice que falta trabajo en cacha, así es.

f.- Hasta ahora es el único, y no sé si se atreverá a decirlo ante una cadena nacional.

g.- Las cuestiones de recorridos, desde luego son tan trascendentes como lo físico y el conocimiento de los reglamentos, y algo no se está haciendo bien (dije algo, no todo).

h.- Me parece que nunca reconocerá Brizio que de seguir así el arbitraje será igualito.

i.- Será de verdad tan bueno Raúl Ángeles?, ¿no hay mejores en el país?; si viene de fuera quiere decir que no confía Brizio en lo que el país produce. El tiempo se impondrá

j.- Es una pena, pero nadie se haga ilusiones, nada cambiará en el arbitraje, y, sin embargo, Brizio terminará en algún organismo internacional y al tiempo; será llevado por los dueños del balón, por convenir a sus interesas, no porque les importe el árbitro.

2.- Corachivas jugará en el Centenario su partido contra Correcaminos. ¿Primer paso para dejar Zacatepec, poniendo un pretexto?. Es sólo una pregunta, pero les aviso a los deportistas que si quieren entrenar el sábado por la tarde no los van a dejar, primero es obedecer al patrón.

3.- ¿Cuándo irá la titular del deporte a hablar con los diputados sobre el presupuesto?

4.- Jorge Shaffino sigue con el trabajo recreativo por el ISSSTE en albergues de Jojutla.