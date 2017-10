Cultura

El lado oscuro de la Tierra

Oigo y leo que la ayuda ciudadana a raíz del sismo del 19 de septiembre (el de este año) fue extraordinaria, pero me informan que también fue única en su especie, hablando de la participación de la gente en este tipo de fenómenos en otras latitudes… y, ¡caray!, ahí es donde se me echa la burra.

No puedo creer que nuestros hermanos chilenos, tan golpeados siempre por los terremotos, sean unos egoístas mezquinos encerrados en sí mismos cuando les toca compartir estas desgracias. O que los neoyorquinos a los que se les vino encima el World Trade Center en cuestión de minutos hayan dicho: “That’s not my fucking problem”. Tal vez en los países más desarrollados, para intervenir en estas cosas, tengan la costumbre de esperar a que la autoridad pida voluntarios, por el hecho de contar con una madurez institucional más avanzada y estar las soluciones más en manos de los funcionarios que de los ciudadanos. Tal vez. Pero este fantasma amigo de ustedes no puede afirmar con la cínica cachaza vende-mitos que caracteriza a ciertos medios, que el pueblo de México es único e irrepetible en eso de sacrificarse por el prójimo. O sea que si el temblor y los derrumbes hubieran ocurrido en Malasia, pinches malayos hijos de su egocentrista progenitora, simplemente no hubieran movido un dedo.

Otra cosa que no me cuadra es que los que más vociferan de la grandiosa capacidad salvadora de nuestra raza parecen no tener tiempo para otra cosa más que para estar difundiendo clichés sobre la desgracia. Denuncias de esto, denuncias de lo otro, fotografías de lágrima pura de unos perritos más heroicos que sus adiestradores, muestras por toneladas de nuestro estoicismo como pueblo, de nuestra generosidad, de nuestra vocación de lucha, comparada todo el tiempo, en miles de formas, contra la holgazanería, mezquindad, cobardía, deshonestidad y putamadrez de las autoridades en todos sus niveles y representaciones, salvo, tal vez un poquitín, los de la Armada, y eso con sus asegunes. Por supuesto, los verdaderos protagonistas responsables de rescatar, aliviar, curar y confortar, jamás tuvieron el tiempo de entrarle a toda esa tempestad de información que se generó a sus costillas y que muchos aprovecharon para hacer la clásica reverencia con sombrero ajeno.

Pero bueno, volviendo a lo que realmente fue todo esto, no cabe duda de que México se la rifó, de que muchos salieron del marasmo de la rutina para lanzarse de clavado en una iniciativa de ayuda espontánea y escribir poesía durante jornadas enteras a base de acciones perfectamente dictadas desde el ser interior que nos habita y, a veces, como en esta ocasión, nos habla al oído para elevarnos y hacernos mejores.

Pero no, mexicanos, no somos únicos. Somos humanos, generosos y sabemos entrarle a estos retos, sin duda, pero que nos quieran vender el espejito de la unicidad es otra cosa. Mi madre solía enorgullecerse de aquel concurso de himnos nacionales de cuya celebración todos sabían casi todo menos la fecha, el lugar, cuántos y cuáles países participaron, de dónde eran los jueces y cómo fueron escogidos, donde el Himno Nacional Mexicano recibió el premio al segundo lugar de hermosura tan sólo después de La Marsellesa y eso, por supuesto, por obra de un jurado plagado de galifílicos e influenciado por el dogma histórico de que Francia fue la protagonista de la primera revolución social de la humanidad.

En fin, nos suena lindo que México tenga el himno nacional más bello y que seamos los más grandes héroes a la hora inmediata de cualquier hecatombe, aunque en la vida real de todos los días nos abusemos, nos robemos, nos matemos y tengamos este país hundido en una etapa de subdesarrollo que no se merece. ¡Ah!, pero se me olvidaba, de eso la culpa es de los políticos. Por lo pronto, una y mil veces: ¡viva México!, y qué bueno que ya se acabó septiembre.

