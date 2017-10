Local

Guadalupe Flores

2017-10-03

-Llaman a las autoridades a implementar campaña de promoción para reactivar la economía

Los balnearios de Morelos registran escasez de visitantes; la afluencia turística tras el sismo del martes 19 de septiembre es de 15 por ciento, reconoció el presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios (APABM), Mario García Ordóñez.

Ante la situación, llamó a las autoridades estatales reactivar la economía en el estado a través de campaña de promoción sobre las condiciones de los centros de diversión acuática.

Dio a conocer que al menos tres balnearios de los 44 con registro en Morelos tienen daños estructurales por el movimiento telúrico y se encuentran cerrados al público.

"Se han agrietado algunos muros que hay que repararlos, se fisuraron algunas albercas que hay que reparar, pero nada grave... no son para cerrar algún balneario”, dijo.

Además, reconoció que durante las horas siguientes al terremoto el agua se ensució "por el movimiento interno que hay en los ríos internos que van a aforar a los borbollones", pero esto, no representa un peligro para los visitantes, además el afluente se normalizó.

"La afluencia es normal que se haya bajado por toda la información errónea que se ha manejado para el exterior; ha habido muchas redes sociales dando noticias que no existen, por ejemplo que en Las Huertas ya no funcionaba el agua, no son noticias correctas, son noticias alarmistas", concluyó el empresario turístico.