Local

Yesenia Daniel |

2017-10-03

Jojutla, Mor.- Lo que más extraña René de 7 años de edad, son sus colores y las libretas que su mamá le había forrado para iniciar el ciclo escolar 2017-2018, ni siquiera un mes le duraron, pues su mochila así como la de todos sus compañeritos de grupo, se quedaron en sus salones de clases cuando corrieron para ponerse a salvo en el sismo 7.1 en escala de Richter; y todo indica que su escuela, la “Ignacio Zaragoza” en la comunidad de Tlatenchi será demolida sin poder sacar nada de ella.

El pueblo de Tlatenchi también fue marcado por la desgracia el martes 19, aquí murieron dos personas entre los escombros cuando su casa, ubicada en una zona baja se desmoronó con el movimiento telúrico, los vecinos ayudaron a sacar los cuerpos de sus vecinas, una mujer edad avanzada y una muchacha de 20 años.

Momentos después del sismo que se registró a las 13:14 horas, la imagen de la Iglesia del pueblo empezó a circular por las redes sociales, la escena era asombrosa, la antigua edificación parecía haber recibido un bombazo, la puerta de madera que quedó entreabierta dejaba ver en su interior un desastre de escombros, bancas y vigas rotas así como un tiradero de cosas.

Y cerca de ahí la primaria “Ignacio Zaragoza” fue desalojada, solo una madre de familia que desobedeció las indicaciones de no entrar por el peligro que representaba la infraestructura, se metió a la escuela a recoger la mochila de su hijo.

“Ya fue valorada por tres agrupaciones de ingenieros y Protección Civil, le pusieron punto rojo, lo cual significa que tiene que derrumbarse la escuela, es una escuela no muy vieja, porque la anterior escuela se derribó y se construyó esta; lamentablemente nada se podrá sacar del edificio según informa la directora en una reunión que tuvimos; según se había acordado que haríamos una cadena humana para sacar butacas, mochilas por lo menos, pues todas las mochilas de los niños se quedaron en los salones de clases pero en la tarde me avisó que siempre no, que se quedaría todo, pues era ya un riesgo. A mí me correspondió invitar a las cuadrillas que nos apoyarían, una que está en Jojutla y otra de Tlatenchi, me acompañó el maestro José de la Ciudad de México, y fui a dar las gracias a las dos cuadrillas y decirles que no se haría tal acción. Me preocupa porque ahí quedarán el esfuerzo de los padres de familia para comprar sus cuadernos, mochila y lápices, pero lo más valioso están bien sus hijos, buscaremos la alternativa para que los niños no pierdan el ciclo escolar, y en lo que a mí respecta trabajaré con los niños y niñas en otro lugar”, declaró el profesor Alfonso Morales Vázquez.

Los amigos del maestro Morales han donado entre los víveres, también útiles escolares como cuadernos, lápices, colores y bolígrafos azul y negro.

Vale referir que hasta el corte del 29 de septiembre y de acuerdo a la información oficial del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) la primaria “Ignacio Zaragoza” no figuraba en la lista de planteles que necesitan reconstrucción, tampoco sus alumnos han regresado a clases.