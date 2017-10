Local

2017-10-03

Zacatepec, Mor.-. Cuando se dio la voz de alerta de que había un cuerpo entre los escombros en la Iglesia de Santiago Apóstol del municipio de Jiutepec el 22 de septiembre, Juan Francisco García Santana, oficial bombero de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan, Jalisco; junto con su compañero “Capitán” estaban cerca en el lugar, el perro, un pastor belga malinois había sido entrenado para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y áreas agrestes para localización de personas vivas.

Pero a “Capitán” ese día, -3 días después del sismo-, lo tuvieron que retirar del lugar, ya que su entrenamiento había sido para la búsqueda de personas vivas y su entrenador no quería confundirlo, otro perro ya había detectado el olor de un cadáver.

El oficial Juan Francisco García, sabía que su compañero canino era muy capaz y se sintió orgulloso y confiado en que el entrenamiento del perro diera frutos en ésta, su primera misión real de rescate.

“Capitán”, tiene sangre de héroe en sus venas, su papá es un perro policía y su mamá es una canina rescatista de la unidad de Bomberos de Puerto Vallarta, Jalisco; el cachorro fue donado por esta última institución a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan cuando tenía dos meses de edad y a partir de ahí comenzó su entrenamiento a través del juego.

“Nos ha dado muy buen resultado su entrenamiento y pues parte de ello son los resultados que hemos tenido en esta ocasión. No hay perro malo, ya sea de raza pura o mestizo, ya sea dentro de diferentes actividades nosotros procuramos hacerlos un poco más buenos dándoles hincapié hacia donde debe ir enfocado el perro, únicamente hay que tener paciencia”, explicó Juan Francisco García.

La motivación del perro, en el entrenamiento, es por medio del juego a través de su juguete, “cuando un perro sale a buscar, sale a jugar, no a trabajar”, dice su compañero y entrenador.

Este binomio canino fue parte del equipo de Rescate que vino a trabajar a Morelos durante la etapa de emergencia cuando el tiempo jugó un elemento vital para el rescate de posibles víctimas atrapadas en los escombros. El binomio canino conformado por el oficial Juan Francisco García Santana y “Capitán” tuvieron seis intervenciones en Jojutla y en otro municipio de Morelos.

A diferencia de los humanos que solo podemos detectar 4 mil moléculas en el aire, los perros pueden diferenciar 60 mil; para entrenarlos hay crear un vínculo de confianza porque el trabajo es de equipo, cada quien con sus propias capacidades.

“Ante todo hay que tenerle confianza a nuestros animales que son parte de nuestras herramientas, yo le tengo muchísima confianza al animal, si yo los frustro y entro sin confianza el perro va a entrenar desconfiado y no me va a hacer el marcaje, por eso somos binomios porque yo cuido de su seguridad y él me indica mi zona de trabajo. Yo le tengo la confianza al perro, y no me equivoco, tiene un 99 por ciento de acertamiento en las localizaciones, el uno por ciento los dejamos por cualquier tipo de confusión del perro o el área que se extiende la búsqueda pero sí, en la zona en donde el perro marcó se encontró la persona”, detalló su entrenador.

En el estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, después de una agotadora jornada de trabajo llega el binomio para descansar, la cancha de fútbol en donde “Capitán” sale a correr junto con su compañero Juan Francisco está siendo ocupada por los brigadistas nacionales de Puerto Vallarta, Tlaquepaque y Zapopan e internacionales de El Salvador, Panamá y Honduras que juegan “una cascarita” para quitarse el estrés de la contingencia.

“De Capitán decimos que nació con rango porque sus padres también han sido perros importantes dentro de las corporaciones de rescate y seguridad, es un perro que nació con rango que no podía tener otro nombre más que este”, indica García Santana.