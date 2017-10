Opinión - Incapaz y deficiente administración de Cuauhtémoc Blanco

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-10-03

Las esperanzas fincadas al inicio de la administración municipal de esta ciudad con Cuauhtémoc Blanco como alcalde, con tanto aspaviento que hiciera el futbolista metido a la política, de que, ahora sí con él al frente del timón del gobierno de la capital del estado, ésta sería gobernada con honradez y sobre todo con eficiencia y capacidad; que atrás quedaban las gestiones de políticos corruptos e ineficientes, prédica con la que muchos nos fuimos con la finta, incluso Blanco fue arropado por miles de cuernavacenses ante los embates que el inexperto edil sufriera de parte del gobernador Graco Ramírez con quien el ex americanista marcara su distancia dando inicio a un irreconciliable trato político, toda vez que el mandatario asumiera políticas y acciones en contra del ayuntamiento de Cuernavaca, como fue entre otras la imposición de Mando Único; pues esas esperanzas y expectativas de cambio que prometían revertir parte de la deplorable imagen de la ciudad, han quedado en promesa hasta hoy incumplida y sin solución pues la realidad que se constata y se padece, no ha cambiado un ápice. A los hechos:

Decenas de hogares de colonias sigue sufriendo la falta del servicio regular del agua potable, elemento verdaderamente indispensable, (casa de quien esto escribe: 15 días sin agua) lo cual irrita sobremanera a usuarios pues la irregularidad de este servicio, que al parecer va en aumento, acarrea múltiples problemas entre otros de carácter económicos (si no hay abastecimiento de agua hay que comprar pipas). La falta del vital líquido en colonias es más que frecuente y no hay día en que decenas de ciudadanos hagamos presencia en las oficinas del SAPAC con quejas de la falta de servicio y demandas del restablecimiento del mismo, recibiendo respuestas de empleados que no resuelven el problema. Claro que el Cuauh está lejos de sufrir la falta de agua en su residencia, pues es el presidente municipal y si no lo fuera, le sobra dinero para comprar las pipas que fueran. Pero que se ponga en los zapatos de humildes usuarios con economías más que limitadas. He aquí un servicio de cuya irregularidad empeora sufriendo las consecuencias mucha gente y por supuesto nadie responde; el edil se hace el occiso tal cual hacían sus antecesores. ¿Dónde está entonces la mejora y eficiencia de la gestión del jugador de futbol que al parecer deja a sus empleados la solución de problemas que a diario padece la población de esta ciudad? Lo mismo se puede decir de la falta de seguridad, pues la ciudad se halla a merced de la delincuencia y bandas del crimen. Nada al respecto ha mejorado. Y qué se puede decir del servicio de recolección de la basura pues la ciudad casi se acerca a la inmundicia, si se duda, que Blanco recorra colonias, el mismo centro de la ciudad, el mercado ALM y los demás que existen. Los olores que despide la basura tirada no recolectada son insoportables con la contaminación al canto; ¿dónde la mejora y eficiencia de este servicio?

El desorden en la ciudad, ya de la vendimia callejera o del tránsito, entre otros rubros es igual o peor que en el reciente pasado (y no se hace referencia al desorden causado por el sismo del 19 de septiembre que se entiende es algo explicable), incluso no se peca en decir, que Cuernavaca se halla en permanente caos. De programas que hablaran de la planeación y orden urbano, simplemente es soñar, pues no se ven por ningún lado dichos proyectos. ¿Dónde -- se repite-- el cambio, las nuevas estrategias para el ejercicio de un gobierno que se dice, con gran simulación “ciudadano” cuando todo mundo sabe que el Cuauh es militante distinguido del PES, igual funcionarios y asesores del presidente lo son de otros partidos. Con el garlito de que Blanco sigue presumiendo de ser “ciudadano” sin partido ya cayó en la deshonestidad, en la simulación y la mentira. Pero no se le reclama a Cuauhtémoc su afiliación partidaria, pues es su derecho, sino su falta de cumplimiento en las promesas que ofreció a los cuatro vientos, cuando candidato y al inicio de su gestión; ahora los miles que le creyeron y votaron por el disque “candidato ciudadano” se hallan decepcionados, desilusionados, marcando ya distancia esa amplia simpatía de la cual gozó con quien está resultando igual que quienes le antecedieron en el cargo y a quienes el deportista criticó y satanizó a más no poder.

Si la aspiración de Cuauhtémoc Blanco, como trasciende, es ir a la contienda por la gubernatura del estado el año entrante, no le ayudará el desastre en general en que seguro dejará a Cuernavaca, su credibilidad de ostentarse como “candidato ciudadano” con conducta diferente de los políticos, se halla muy a la baja, pues su paso por el ayuntamiento capitalino lo delata como uno más del montón de la caterva de aquellos que hacen de la demagogia su negocio.

