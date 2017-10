Casos y Cosas de Morelos - “Cuando el pueblo dice no, es no” –dice don Lauro Ortega

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-03

De poco sirve el atuendo de rescatista sísmico que el gobernador ha estrenado en sus giras por las zonas dañadas de Morelos. ¿Lo ha notado usted, estimado y único lector? El atavío consiste en un chaleco boy scout color caqui provisto de varias bolsas al frente y otras a los costados; un pantalón del mismo color, aunque de tono más pálido que el resto del conjunto, da a la vestimenta un toque de distinción conífera inigualable; zapatos tenis que poco parecen ayudar a la agilidad humana y una gorra beisbolera como acabado fino del guardarropa. Un acierto de moda exclusivo este último accesorio, por cierto; y útil, por lo demás, para ambientes polvorientos y soleados. Cualquiera en su sano juicio diría que el diseñador decoró adecuadamente al intérprete para sumarlo con disimulo a los demás voluntarios en el descubrimiento de más muertosy heridos entre los escombros del terremoto del 19 de septiembre pasado.

Sin embargo, de nada ha servido el vestuario escénico del gobernador porque donde quiera que acude el hombre, con supuesta intención empática y solidaria hacia los damnificados morelenses, es abucheado y criticado con los insultos más feroces de la ciudadanía. Desaprobación social que no puede evitar incluso con compañía de funcionarios públicos de alto vuelo, como sucedió en Jojutla o Zacatepec, donde a pesar de la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, o del mismo Presidente de México, la gente de todos modos soltó los amarres de la indecencia y lo mínimo que lo llamó fue ratero.

El sábado pasado, en el centro histórico de Cuautla, se confirma la desaprobación que este escrito refiere como evidencia irrefutable. Un grupo de comerciantes simplemente no lo dejó hablar, gritándole de todo. Algo notable en el discurso social inconforme es la irreverencia. El respeto hacia los gobernantes -como los edificios afectados por el sismo-, se derrumbó de golpe. Ya había inconformidad acumulada, es bien sabido, pero lo que provocó el estremecimiento telúrico y el reparto ventajoso de las donaciones acaparadas por el DIF, fue la gota que derramó el vaso. El público se volvió irreverente y ya no muestra temor frente a nadie. Incluso un chico le reprochó al gobernador con ironía llegar tarde a la remoción de escombros, en un escenario devastado donde la voz de otro chico igual de irreverente le pidió que se pusiera las botitas y se ensuciara las manos como cualquier otro ciudadano. La falta de respeto a la autoridad en Morelos ha llegado al límite y es ya irreversible.

Ante el desenfado social, el gobernador no acierta con el atuendo o la actitud apropiados ante un desastre natural que en el cálculo político nunca existió. Cuando se arriesga a salir a la calle, pocos lo escuchan; y cuando lo hacen, cuando le prestan un tramo de atención a lo que dice, se burlan de él y lo humillan con motes y acusaciones punzantes. Por un lado, la vestimenta intenta camuflajear su presencia con el duelo de los damnificados. Y por el otro lado, el poco discurso que el gobernador ha podido expresar en medio del escarnio despiadado de la gente, no varía, sigue siendo disfrazado y grandilocuente. Y esto empeora las cosas.

El pensamiento social y el pensamiento gubernamental difieren tanto como el agua y el aceite sobre el fuego, indisolubles por naturaleza. El primero espera alimento, vivienda, apoyo moral y el consuelo que se necesita en tiempos de desastres naturales.El gobernador, en cambio, pragmático como es, piensa en lo que políticamente viene mañana, lo que le espera a él y la familia a lo largo y después de su último año de sexenio. ¿Podrá el vástago llegar a ser el gobernador de Morelos? ¿Se realinearán finalmente los “Chuchos” para facilitarle el cargo de presidente nacional del PRD? ¿Qué le espera al gobernador? El modelo boy scout de marras no parece querer percatarse de los acontecimientos reales que ladran enardecidos en su entorno cercano y enfurecen más como reacción a cualquier intento de explicación o empatía. O si se da cuenta, no evita eso que el hombre todavía se atreva a caminar pecho ancho –como lo dictan los cánones y la entereza heroica de la política a la mexicana- por una pasarela de insultos y mordiscos hirientes.

El gobernador interpreta mal la campaña de odio que arguye es la causa de lo que siente un Morelos malhumorado en su contra. En los medios lo ha dicho con todas sus palabras. Incluso se ha atrevido a asegurar que es una “Caja China” del gobierno federal para encubrir la pifia cometida con lo de la niña Frida Sofía, la alumna que sin existir quedó sepultada en el derrumbamiento del colegio Rébsamen. Más allá de que el concepto sería excelente título para un cuento del género “Realismo Maravilloso” (“La niña enterrada antes de nacer”, se imagina usted lo tremendo del nombre, estimado y único lector), el gobernador evalúa mal lo que acontece en Morelos, porque no nada más acontece aquí, sino en todo México. La sociedad está enfurecida contra el gobierno global por su corrupta desfachatez. No, no es una campaña de odio personal, es una protesta de inconformidad social por el saqueo y la ineptitud de los gobernantes. Y también porque… “cuando el pueblo dice no, es no” –dice don Lauro Ortega.