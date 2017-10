Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-03

1.- Los que ayudaron

2.- Jacqueline

3.- Seleccionados

4.- Corachivas

1.- Después del sismo, muchas máscaras quedaron en el suelo y surgieron los rostros en su plenitud, como son, igual los sinceros, los que ocuparon su negocio como lugar para el acopio de víveres para hacerse publicidad y dibujarse como altruistas, lo que jamás han sido, y se les conoce; los sinceros, los que nunca aparecieron, los que, lejos ya del terruño que les vio nacer no se olvidaron de él y desde donde estuvieron hicieron lo que estuvo en sus manos para apoyar; los que ofrecieron sus equipos para algún partido a beneficio de los damnificados, y los árbitros locales igual estaban dispuestos, los que no se callaron y protestaron ante las autoridades estatales y federales los agandalles, los que se dieron a la tarea de publicar que requerían ayuda, pero más bien para hablar de todo el sacrificio hasta perder el aliento que nadie creyó y que se les recriminó y saltaron en la indignación al ser descubiertos, para querer tapar sus verdaderas intenciones salidas las orejas de entre la piel de la simulación que nunca será bastante para cubrir todas las bajezas, pero, al final, sí fueron tantos los transparentes que se puede hablar de ellos en el orgullo de hacer el bien sin publicitarse, en la corriente de que se hace y se olvida, no se pregona, por ser de buena fe y sin otro fin que ayudar al que necesita y es suficiente.

a.- Irving Pérez Pineda, desde Jalisco para el Jojutla no olvidado, su terruño de siempre, del triatleta, apoyando a los suyos y llevando lo que le dieron, con apoyo de la familia.

b.- Los jóvenes de la universidad, desinteresados, por horas en la ayuda, llevándola a los lugares indicados, sin logotipos ni nombres, sin memoria, y todos se lo agradecieron.

c.- Los jóvenes de Rocas Oaxtepec que pidieron permiso para no ir a entrenar porque fueron a ayudar en las labores de rescate; Santiago Rojas se sumó a la entrega de víveres

d.- Ahí andaban igual los chicos del Selva Cañera, en la ayuda, lo que se reconoce pleno

e.- En la liga Progreso, de centro de acopio y entrega de víveres en oriente y sur tlahuica

f.- Berna Ortega ofreció arbitraje gratuito para partidos a beneficio de los damnificados.

g.- Baxter, Puente de Ixtla, Rocas, Cuautla, Yautepec, listos para lo que se ofreciera ya.

h.- Se pidió públicamente a Jorge Vergara que prestara a sus alicaídas Chivas para juego contra los Corachivas, después de que le regaló el gobernador el estadio para hacer los negocios que quiera por 15 años y nunca respondió el empresario, al que sólo le interesa el tener el lugar, no el sufrimiento que haya alrededor, y a disfrutar del estadio de regalo

i.- Ese partido pudo dejar varios millones, pero Jorge y los Corachivas estás calladitos.

j.- Otros sí ayudaron, pero pensando en su beneficio; se les conoce lo suficiente, por lo que los nombres salen sobrando; y me quedo con los desinteresados, los que se dieron y que fueron tantos, y siguen haciéndolo, en ese tenor, en ese empuje, y queda el ejemplo.

2.- Jacqueline Guerra ahí andaba, en Cuautla, y nadie le reclamó su falta de apoyo al deporte porque no la conocen, y porque el reclamo era contra Graco. ¿A qué iba?, ¿a pedir presupuesto para el deporte?, nunca lo ha hecho, y si lo hace, no le hacen caso.

3.- Seleccionadas nacionales, en la selección libre, Mónica Ocampo y Karla Paola Nieto Castillo, y en menores de 20 años, Mónica Rodríguez y Andrea Hernández Buenoaires; para un torneo en China y para el premundial sub 20, en octubre y enero, en el orden acostumbrado. Me extraña que no manden por Lucero Ximena, líder de goleo de la liga.

4.- Otra vez un jugador expulsado del rival de Corachivas e éste empata. El más reciente en el juego ante Potros UAEM, cuando se iba abajo 2-1 y se jugaban los últimos minutos. Sin duda que fue una casualidad.