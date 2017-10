Cultura

Itinerario Hacia La Escritura

¡Tengo mucho miedo, no quiero estar sola! ¡No puedo dormir, tengo mucha ansiedad! Son las palabras que después del sismo escucho en muchos jóvenes y adolescentes.

Un trauma, nos dice, Heredia Pando, es un golpe a la psique, que rompe las defensas de la persona de forma repentina y fuerte. El evento del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 dejó las secuelas que todo evento de alto impacto produce en cualquier ser humano y sin importar las condiciones sociales y clases.

A esto hemos de llamarle trastornos por estrés agudo, las manifestaciones de éste, son confusión y desorientación, dificultad en la toma de decisiones, problemas para dormir, problemas de concentración, pasividad, aislamiento, preocupaciones por detalles insignificantes.

Sin embargo, hay que diferenciar entre trastornos por estrés agudo (TEA) y trastornos por estrés postraumático (TEPT), en este último caso, se trata de un trastorno mal gestionado de estrés agudo, y es de carácter crónico y grave, lo cual requiere una ayuda profesional. Las manifestaciones del estrés postraumático refieren a estar hiperalertas, es decir, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad y episodios de cólera, hipervigilancia y falta de concentración, así como re-experimentación, donde los recuerdos repetitivos del evento traumático pueden producir flasbacks, pesadillas recurrentes, esfuerzos por evitar acciones, personas y lugares, embotamiento afectivo intenso, entre otros.

Es fundamental en ambos casos a pedir ayuda profesional, aunque en el primer caso (TEA) solo se requiera intervención psicológica para aminorar la crisis o en su caso primeros auxilios psicológicos (PAP); en el segundo caso, es decir en el estrés postraumático sí es fundamental recurrir a apoyo profesional. Los auxilios psicológicos son la primera atención que reciben los afectados y se aplican en las primeras horas tras el impacto. El saldo negativo del sismo ha sido estas secuelas del estrés agudo y postraumático pero también nos han dado lecciones de aprendizaje muy grandes, señalo entre ellas tres; la primera, la solidaridad, la segunda, la prevención y la tercera, la importancia de concientizar nuestra relación con pachamama, lo que los nativos sureños le llaman con cariño a la tierra.

En el primer caso, la solidaridad –comunidad, aquí recobra una importancia fundamental la noción de comunidad; los lazos de solidaridad donde se volcaron miles de jóvenes y otros héroes en apoyo a las víctimas y damnificados, nos han enseñado que las energías dormidas, aquellas ocupadas en la rebeldía, en el caos y el desorden de las vidas de muchos jóvenes necesitan un “sentido”, los jóvenes construyen subjetivamente una realidad que los trasciende cuando no hay algo que les dé sentido; ser solidario es un sentido, quizá porque abrieron los ojos ante una realidad antitética, la de los de abajo y la de los arriba; ser solidario nos hace descubrir la necesidad de resignificar lo comunitario frente al individualismo. En el segundo caso, un sismo con un epicentro en Morelos nos obliga a trabajar en la prevención, cosa que no ha sucedido, parece que no solo paralizó emocionalmente a muchos, paralizó literalmente a los gobiernos locales y federal, como dirían los chicos de hoy, nos agarró en la lela, nadie lo preveía; es urgente institucionalizar la prevención de los auxilios psicológicos, porque a la larga puede dejar un grave de problemas en la salud mental que puede convertirse en problema de salud pública. Finalmente, el sismo también nos despertó la conciencia o por lo menos nos puso a pensar en algo olvidado, nuestra relación con nuestro entorno.

La tierra, pachamama que viene de la lengua quechua, Pacha, que significa mundo, tierra, mientras que mamá significa madre, se traduce como la madre tierra; los sureños que tiene una fuerte vinculación y cariño con la pachamama a quien le rinden culto es porque la consideran como un ser vivo, en efecto, pachamama es un ser vivo que también busca desintoxicarse de todos los venenos que le hemos dado; la tierra ese maravilloso lugar que nos da de comer, a la que hemos tratado muy mal, ha despertado para desintoxicarse; eso nos obliga a recuperar nuestro sentido humano de la solidaridad que es energía (que viene del corazón), nuestra conciencia reflexiva (que viene de nuestra mente, de nuestra capacidad de pensar) del cuidado de nuestros recursos y finalmente, necesitamos conectar esa energía del corazón y de la mente con la energía del vientre, es decir, conectarnos (como cuando estábamos conectados umbilicalmente de niños con nuestra madre) con las energías vivas de la tierra, de donde procede la vida, es necesario conectar la vida con la vida, la mente con lo que estamos produciendo y el corazón por volver a recuperar nuestro sentido comunitario, solidaridad y no individualismo.

