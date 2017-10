Local

Erick A. Juarez |

2017-10-02

-Juez determina que Fiscalía Anticorrupción no presentó las pruebas suficientes para vincularlo a proceso

-Gobierno estatal lo responsabilizaba, junto con el ex tesorero de la UAEM, de haber desviado 600 millones de pesos

Ante la falta de pruebas por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, un juez de control y juicios orales del estado decretó no vincular a proceso al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez y al ex tesorero Eduardo Sotelo Nava, quienes fueron acusados por peculado.

Fue alrededor de las 10:30 horas de la mañana de ayer (domingo), cuando se llevó a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, con la asistencia de familiares, amigos y catedráticos de la UAEM, donde el juez de control, Adolfo González López, decidió no vincularlos a proceso debido a que no existían las pruebas suficientes para procesarlos.

Durante el desarrollo de la audiencia oral, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, Víctor Brito Cantú, olvidó en su momento otorgar todos los datos financieros al abogado del rector Alejandro Vera, por el cual la defensa particular debería de defenderse.

Sin embargo, durante los tres recesos que solicitó el agente del Ministerio Público para otorgarles todas y cada una de las pruebas a los imputados (acusados), el impartidor de justicia Adolfo González consideró que el agente del Ministerio Público no cumplió en tiempo y forma con el mandato de la entrega de todas las pruebas para que se defendiera el abogado del rector.

“No existen elementos para que exista esa defensa adecuada, debido a que la Fiscalía Anticorrupción no entregó la documentación completa, por lo tanto, no se vinculó a proceso el rector de la UAEM, Alejandro Vera ni al ex tesorero, Eduardo Sotelo Nava”, declaró.

Al final de emitir su dictamen, los asistentes gritaron y aplaudieron la no vinculación a proceso, por lo que el impartidor de justicia decidió desalojar al público, debido a que ya habían sido apercibidos por la autoridad judicial.

Antecedente

Es de recordar que el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez y el ex tesorero, Eduardo Sotelo Nava eran acusados por delito de peculado por más de 600 millones de pesos.

En ese sentido, el agente del MP, aseveró que el hecho delictivo se cometió el primero de julio del 2014, al solicitar un crédito por 600 millones de pesos en la cuenta con número 3143855 del Banco Interacciones con un contrato a pagar hasta el 2018. Sin embargo, el hecho se materializó delictivo en una primera instancia el 30 de julio del 2014, por lo que la denuncia fue presentada en el mes de septiembre del 2016, por el Auditor de la Entidad Superior.

Informó que el rector y el ex tesorero, distrajeron los recursos etiquetados para el pago de los créditos que habían solicitado con antelación, ya que posteriormente requirieron una ampliación de crédito por 20 años, estableciendo como fuente de pago el 100 por ciento de los ingresos de la UAEM y el 2.5 por ciento del presupuesto de la máxima casa de estudios, quienes ambos funcionarios no contaron con el consentimiento de los diputados locales, debido a que el presupuesto deberá ser avalado por los legisladores locales.