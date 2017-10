Local

2017-10-02

-Se pueden ver desde la orilla del río Yautepec hacia adentro de los campos de cultivo

Tlaquiltenango, Mor.- Cerca del río Yautepec en la colonia Ampliación Celerino Manzanarez el sismo partió un cerro, atravesó un río y estrelló la tierra en las propiedades de vecinos en donde predominan los terrenos de cultivo. Los habitantes siguen esperando que el municipio o alguien especializado, como geólogos, acudan a revisar el lugar, puesto que la tierra también se sumió dejando una especie de “escalones” de aproximadamente medio metro de desnivel entre un terreno firme y otro sumido.

Pablo Barberi, vecino de esta colonia comenta lo que sucedió el martes 19 de septiembre: “nosotros salimos de la casa, el temblor abrió la tierra, así como ustedes miran acá, en estos días ya he estado rellenando con tierra o escombro las grietas para que ya no se vayan abriendo más. Miren este pozo, ese pozo tenía agua y me lo dejó inservible, el agua se la llevó el temblor, ahora lo estoy usando como basurero, ahí lo ando rellenando pero sí queremos que venga la máquina para que eche tierra o algo porque la tierra quedó muy floja”.

En estos once días luego del sismo de 7.1 los únicos que han visitado la colonia Ampliación Celerino Manzanarez, ha sido la brigada del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) quien ha puesto etiquetas con códigos de barras en algunas de las pocas casas que hay por este lugar, pero la incertidumbre para los vecinos continua porque la tierra “quedó floja” y temen que se vaya erosionando además por su cercanía al río Yautepec.

El terreno afectado se encuentra cerca de la unidad deportiva Celerino Manzanarez, habilitada como albergue. Las grietas se pueden ver desde la orilla del río Yautepec hacia adentro de los campos de cultivo, como si fuese una piel con estrías y en donde se ve una profundidad que pone a pensar en la seguridad de los habitantes.

El municipio de Tlaquiltenango se encuentra a aproximadamente una hora y 20 minutos del epicentro del sismo del pasado 19 de septiembre, en el municipio de Axochiapan.