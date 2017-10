En la Red - Graco, el zombi del sismo

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-10-02

Así se ve al gobernador de Morelos, como un zombi que camina solo y desorientado por las calles, acercándose a la gente que lo voltea a ver feo, queriendo dar caricias de aliento que más bien parecen trancazos de desquite, esperando la rechifla y las mentadas de madre, que siempre llegan, con los inevitables coros multitudinarios de: ratero, lárgate, devuelve las despensas y el célebre, ¡fuera Graco!

Así han sido los últimos 10 días de un político al que su torre de soberbia, corrupción y maltrato se le vino encima, luego del terremoto del 19 de septiembre pasado y lo sepultó debajo de la peor pila de escombros que un ser humano puede padecer, el desprecio.

Un par de jóvenes universitarios lo encaró en Tepalcingo, “saludos de la UAEM, te encargo la próxima quincena”, le instruyen al gobernador, que aturdido responde, que “sí, todo completo”, para después activarse en su modo beligerante y confesar abiertamente que el pleito es con el rector, no con los universitarios. Una confrontación directa y a boca jarro lo obligó a decir lo que ha negado sistemáticamente, sí tiene un pleito, con el rector y, por tanto, con los universitarios. Días antes en Tlayacapan, frente al presidente de la república, fue abucheado y antes en Zacatepec, la última fue en Cuautla.

Ahora bien, lo delicado del estado vegetativo de Graco Ramírez, es que nos guste o no a él le toca coordinar la ayuda a los más de 18 mil damnificados que hay en Morelos, mientras dura el proceso de reconstrucción, que dará inicio a partir de que concluya un censo que avanza lento, para que entonces lleguen los recursos del FONDEN, que dicho sea de paso, no serán para todos los damnificados, es más, 120 mil pesos como máximo recibirá en apoyos a través de una tarjeta quien haya perdido totalmente su hogar.

Además, falta cuantificar, revisar y dictaminar con rigor técnico, miles de construcciones que tienen algún grado de afectación, pero no se sabe qué tan dañados quedaron, como el caso del estadio Agustín “Coruco” Díaz, que sí presenta fracturas en columnas de carga, pero que alguien dijo que está en perfectas condiciones sin haber, hasta ahora, exhibido el dictamen correspondiente firmado por un perito, cosas como esas pasan por la responsabilidad de un gobierno que está rebasado, lento, torpe y dirigido por un gobernador en el que nadie confía

El fideicomiso de Ramírez nació muerto, la participación de Transparencia Mexicana nunca fue avalada por los integrantes de la organización, es decir, Graco mintió hasta en eso, así que, si el gobernador insiste en ese oscuro mecanismo legal, al que por cierto ya le tiene bien tomada la medida de cómo sacar provecho, la reconstrucción se le podría volver una revolución.

Se acabó, por el bien de miles de personas que necesitan hoy más que nunca un poco de certeza, el gobernador no abona en nada, al contrario, interrumpe la ayuda, alimenta la desconfianza y el enojo. Graco Ramírez debe hacerse a un lado y no me refiero a licencias y renuncias, eso sería alimentar una falsa retórica, hablo de la imperiosa necesidad de que el gobernador salga de la escena, sería importante que públicamente se comprometiera a que su hijo Rodrigo Gayosso no intentara lucrar con los fondos de reconstrucción como ya lo hace a través del subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, Sergio Arturo Beltrán Toto, quien está muy apurado organizando a las empresas alineadas a los comités de campaña de Gayosso y Hortensia Figueroa, para que cumplan con los requisitos legales para participar en los trabajos de reconstrucción y quedarse con la mayor parte del presupuesto.

Otra vez, todavía no empieza el negocio y su voracidad es ya un escándalo. El Gobierno de Morelos no tiene ni el apoyo, ni la confianza, ni el cariño de la gente para encabezar cruzada alguna de ayuda, donde el coordinador general de los esfuerzos es un odiado espectro.

La de correr…

Las redes sociales terminaron por confirmar su poder e influencia y también sus debilidades. El debate seguirá abierto sobre la real influencia de Facebook y Twitter, sobre la pertinencia de creer y difundir lo que ahí se publica o intentar regularlos para evitar las noticias falsas, como sea, hoy estamos hablando de eso y no de los medios tradicionales, dela mayoría de ellos que se vieron (nos vimos) torpes y lejanos a la realidad de una tragedia que se transmitió en tiempo real, por miles que con su teléfono reportaron en directo, la caída de un edificio, el rescate de víctimas o coordinaron ayuda en plena emergencia,

Fueron los chavos de la generación del milenio, “los millennials”, los que formaron redes, activaron centros de acopio, denunciaron irregularidades, fueron ellos los que orientaron los focos de atención y la opinión pública, que los medios tradicionales seguimos dos o tres pasos atrás, arrastrando el lastre de la obligación de transmitir siempre y solo información oficial, que es la que llega tarde y alejada de la realidad.

Serán las redes sociales las que sigan marcando pauta, mostrando sin filtros, si la ayuda prometida llega o se la roban, si los políticos no se aguantan las ganas de lucrar con la enorme necesidad que hay y se aparecen con sus lonas y sus viejas maromas haciéndose promoción.

Está por iniciar un proceso muy difícil, el de ver caer por segunda vez y para siempre lo que quedo en pie, pero muy dañado, habrá que derrumbar escuelas, casas, iglesias, edificios emblemáticos, y eso nos va a doler otra vez.

Estamos por enterarnos que la ayuda del FONDEN y todas las promesas de reconstrucción, serán insuficientes, y miles de personas tendrán que tomar decisiones drásticas y prácticas, a resolver en lo inmediato dónde vivir, cómo garantizar un techo y qué comer al día.

Estamos llamados a seguir unidos y conectados con la realidad, ya dejó de temblar, pero aún hay muchas cosas que se siguen sacudiendo, y no hay ninguna garantía de que la tierra deje de moverse

No es lo que pasó, es lo que está pasando, es ahora, y hoy hay mucho por hacer.

No es tiempo para estirar la mano para recibir del gobierno, ya quedó claro que de ellos no se puede esperar nada bueno, es tiempo de darnos la mano nosotros, de ser prácticos, de ayudar uno por uno.

Transmito y comparto el acuerdo que un grupo de personas tomamos este fin de semana, ubicar y concentrar la ayuda del grupo en una familia que perdió todo, para ayudarles íntegramente a levantar su casa.

Son tiempos de propuestas, ahí está una, como lo es también sumarse a la marcha y al reclamo en este 2 de octubre para exigir que Graco Ramírez no toque un solo peso de los recursos destinados a la ayuda y la reconstrucción.

