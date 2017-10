Águila o Sol - El engaño

Opinión

| Carlos De La Rosa Segura

2017-10-02

Dicen, me han platicado y supongo así debe ser que: El engaño es una elección, no un ERROR, ¡ups! qué fuerte ¿no?, quien quisiera cometer el error de ser engañado, preguntome yo, Yo no, desde luego, pero luego alguien dijo también: Podrás engañar a TODOS durante algún tiempo, podrás engañar a algunos SIEMPRE, (Que supongo serán los que así lo eligen y no ERROR), PERO NO PODRÁS ENGAÑAR SIEMPRE A TODOS. Y al inicio del Quinto año de gestión gubernamental, estas máximas empiezan a cobrar más valor y real aplicación que nunca. Poco duró el encanto a partir del 1 de octubre del 2012, cuando con falsas promesas y mas por hartazgo y por esperanza de algún cambio que pudiera ayudar a recuperar la tranquilidad social, la paz y serenidad familiar, se votó por el tercer partido en alternancia, el PRD, y por ende por el candidato que ofrecía hacer las cosas de manera diferente, TERMINAR CON LA DELINCUENCIA EN 18 MESES, se dijo, se comprometió y prometió, hay videos que así lo prueban, pero poco después decía que lo que quiso decir fue, en ese plazo se tendría una estrategia, y así como esta falsa promesa seguirían muchas, y aún así seguía engañando a TODOS. A partir del final del segundo año de gobierno, las condiciones iniciaron a cambiar más drásticamente, lo que al inicio era diálogo se convirtió en monólogo, lo afable en despótico, lo amable en rudeza y la comprensión en intolerancia, EL ESTADO SOY YO, parecía querer hacer ver, ya frivolidad se apoderó del gobierno, la confronta era inevitable, ya una gran parte del Pueblo y del Congreso, ya no creían del todo en el gobernante, al inicio del tercer año ya había auditorías mandatadas por el Poder Legislativo, ya no transitaban las iniciativas a gusto y capricho del de Gobierno, ya el Clero, la UAEM, Asociaciones Civiles y Sociedad en su conjunto rechazaban el ENGAÑO Y LA FORMA DE ¿GOBERNAR?, ya para esas alturas rebasaban las marchas por las calles cualquier evento gubernamental, que para ellos eran miles los adeptos, y solo unos cientos los inconformes, ya para esas fechas existían un sinnúmero de reclamos por la inseguridad, basados en igual e innumerables casos de violencia, se olvidaba la historia por quien gobierna y se cometía otra vez el ERROR, ANTES MONTIEL, AHORA CAPELLA, negra, despótica, frívola, mentirosa y siniestra FIGURA REPRESENTATIVA DE LA INSEGURIDAD, QUE NO SEGURIDAD COMO DEBIERA, y al igual que en aquella época, BUSCANDO RESPONSABLES POR TODOS LADOS DE SU IRRESPONSABILIDAD E INEPTITUD, y siempre OMISO el gobierno avalando y replicando la misma actitud., Ya terminado el tercer año e iniciando el cuarto, ante la pérdida de credibilidad, ya solo engañados los QUÉ CONVENIENTEMENTE $$$$$$$$, seguían dicho engaño, se desata por un lado una DIARREA LEGISLATIVA, mediante la cual el gobierno podría seguir manejando $$$$$ a los poderes del Estado, se arrecia la batalla de administrar, por decir así, TODOSSS LOS RECURSOS DE LOS 33 municipios, OBLIGANDOLOS ENTRE OTRAS COSAS A SEGUIR CON EL FRACASADO INFRUCTUOSO Y COSTOSÍSIMO, Mando Único, (por cierto nunca entró en vigor legalmente, o sea CONSTITUCIONALMENTE), Y ASÍ SIGUE, les escamotea porcentajes indebidamente de los recursos y Ramos, so pretextos (ENGAÑOS INSTITUCIONALIZADOS) quesque fideicomisos para pago de laudos, siendo propios los recursos los convierte en graciosa concesión, y lo peor, LOS REPARTE A CAPRICHO, y luego ni él, porque diceeen, que desde que el Partido lo Gobierna, que no dirige su pariente, Gobierno también, así que ahora DICENNN tenemos un TRIUVIRATO, por aquello de que dicennn que lo de los $$$$$$$$$$$$ eros, se maneja entre tres, y para muestra y ya terminar, fatídico 19 de septiembre, en muchísimos aspectos, pero el que viene a derramar el vaso, se denomina rapiña, y si lo que se dice, se hizo o se pretendió con las despensas es cierto, dicennn que ahora sí habrá QUINTO MALO, para, ahora si nombres y apellidos, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, ELENA ZEPEDA de LEÓN, JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA, MATÍAS QUIROZ MEDINA, RODRIGO GAYOSSO CEPEDA Y POR ESPACIO, 29 DIPUTADOS, DE CUYOS NOMBRES NO QUIERO ACORDARME. LO QUE SÍ: NO PODRÁS ENGAÑAR SIEMPRE A TODOS . Hasta la próxima, corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook).

P.d DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA, y agrego otras cosas tampoco debieran.