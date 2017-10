Brevi@rio... - A cinco años del peor terremoto

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-10-02

Paradójicamente para Morelos, no ha sido el peor terremoto para los habitantes el del pasado 19 de septiembre, sino los cinco años que ayer se cumplieron del gobierno “democrático y progresista” de Graco Ramírez, el gobernador oriundo de Tabasco que ha dejado en la ruina y devastada la tierra zapatista.

Lo que sí dejó al desnudo el sismo que hoy agudiza la desgracia de muchos habitantes, es la administración simuladora de un gobierno que a base de una estrategia sistemática basada en la repetición de mentiras, pudo aislar al estado del resto del país, haciendo creer en otras latitudes que aquí todo transitaba sobre rieles de progreso y de armonía, cuando en realidad se había gestado una tragedia mayor con la ola de violencia e inseguridad, contando por cientos los muertos enterrados en fosas clandestinas y por miles las familias heridas irremediablemente ante la pérdida de sus seres querido.

Después de la sacudida de la tierra el pasado 19 de septiembre, los reflectores nacionales e internacionales se volcaron al estado y como nunca en la historia reprodujeron lo sucedido y la tragedia que enfrentan miles de familias en los 33 municipios. Con ello, al paso de los días los medios no sólo dieron cuenta de la desgracia de los habitantes y de la heroica acción de miles que salieron en auxilio, sino también del verdadero rostro de un gobierno que no supo, no quiso y no pudo tomar las riendas de las acciones de rescate y apoyo para sus gobernados. Las autoridades no pudieron ordenar ni coordinar las tareas y pronto se vieron rebasadas por organismos y grupos sociales que cooptaron el vacío oficial.

Para colmo, el gobierno actuó torpemente en la administración de la ayuda que comenzó a fluir desde varias entidades del país, incluso del extranjero, y se vio mal al acaparar y embodegar las cientos de toneladas de víveres y otros artículos tan necesarios en muchas comunidades y zonas de desastre, lo que no solo dejó ver la ausencia de autoridades sino el autoritarismo y la ingobernabilidad que se ha propiciado en los últimos cinco años. Además, la tragedia también retrata el nulo crecimiento de la entidad, la precaria infraestructura de desarrollo y el abandono de la ya existente, configurando la película real de una entidad que hacia afuera había sido promocionada como el modelo a seguir en el país, pero que hacia adentro sencillamente no existe.

Irónicamente, la cereza del pastel se vio reflejada con un ejemplo claro de lo que ha sido el gobierno “democrático y progresista” de Morelos durante cinco años, y se trató de los autobuses del transporte público que en el puerto de Acapulco, comenzaron a circular portando propaganda del gobernador Graco Ramírez promocionando a Morelos como el paraíso de México, misma que a los pocos días fue retirada, no sólo por la afrenta que en sí misma ya representa, sino porque ante la desgracia de los morelenses tras el sismo, dicha campaña que seguramente habrá costado una fortuna ya que seguramente se había programado para otras entidades.

En esta tesitura, no podía esperarse otra reacción de la población del estado mas que la del repudio generalizado de los ciudadanos, manifiesto de fea forma en casi todos los recorridos que el gobernador pudo realizar por las zonas afectadas por el sismo. Lo peor es que en compañía del presidente Peña Nieto y en otro ocasión del secretario de gobernación Osorio Chong, la población afectada y grupos de voluntarios de apoyo, en el mejor de los casos le recriminaron al mandatario la escasa acción de sus gobierno, y en el peor lo abuchearon y le refirieron todo tipo de improperios, llevándose entre los estribos a los “distinguidos” visitantes que no pudieron escapar de la reacción iracunda de la turba.

Así, la contingencia provocada por el sismo dejó al descubierto también la otra contingencia que desde hace cinco años enfrenta el estado de Morelos bajo el gobierno perredista. En esta ocasión, la población no soportó más el oportunismo y la simulación política, sello característico de la administración graquista, y decidió ante la desesperación y la impotencia, dejar salir la frustración contenida durante cinco largos años, como un preámbulo de lo que se viene para el último año de gobierno y en donde las posibilidades y las aspiraciones electorales del mandatario que soñó ser candidato a la presidencia, quedaron bajo los escombros de su propio terremoto…

