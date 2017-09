Local

Guadalupe Flores |

2017-09-30

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que habrá cortes de energía eléctrica a consecuencia de los daños que sufrieron 40 transformadores y 171 postes por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Raúl Gómez Cárdenas, coordinador de Comunicación Social de la paraestatal confirmó posibles fallas en el suministro de la luz en algunos municipios del estado, sin embargo, aseveró que se trabaja en la reparación total.





Negó versiones sobre supuestos cortes de energía eléctrica en las siguientes horas, como se difunde en redes sociales y aclaró que las fallas son por los daños que dejó el terremoto.

Además, reveló que al 10 por ciento de los usuarios no se ha podido restablecer el suministro, sin embargo, señaló estos se debe a que se ubican en las zonas más afectadas por el temblor como Jojutla, Tepalcingo, Cuautla y Axochiapan.

Dijo que son aproximadamente 70 mil viviendas y negocios que se encuentran sin luz eléctrica, a más de una semana de la tragedia que sacudió el centro del país.

Finalmente, advirtió a los clientes que no habrá prórroga de pago para aquellas viviendas o negocios que no registraron daños graves por el sismo, advirtió que de no cumplir habrá cortes de luz, pero los usuarios que se encuentran en la zona de daños habrá tolerancia en el cobro del servicio.