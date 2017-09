Observador político - El crimen organizado detrás de las difamaciones contra Graco: Capella

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-09-30

Hace un par de días, el Comisionado de seguridad pública de Morelos, haciendo las funciones de secretario de gobierno, Alberto Capella Ibarra, hizo declaraciones tendenciosas y preocupantes que incluso, rayan en lo absurdo al considerar que esa campaña que él ha calificado como de “linchamiento político” en contra de su jefe el gobernador Graco Ramírez, de su esposa la presidenta del DIF, Elena Cepeda de León y en general de su gobierno, se debe al crimen organizado que está detrás de las difamaciones a raíz del conflicto registrado por el acaparamiento que se hizo de las despensas y víveres que donaron mexicanos de diferentes entidades de la república para los damnificados del estado.

CRIMEN ORGANIZADO DETRÁS DE DIFAMACIONES VS GRACO.- El responsable del Mando Único en Morelos, detalló que los grupos del crimen organizado retomaron sus actividades criminales tras reconocer que tienen ya documentados los casos, en los que dice, han estado alentando el caos y el linchamiento público en contra de las autoridades promoviendo las difamaciones a través de las redes sociales y por si fuera, poco, se han dedicado a esparcir rumores entre la población con la finalidad de desacreditar a la administración estatal de Graco Ramírez. De ser cierto, el jefe policíaco, tiene la obligación de presentar las denuncias penales correspondientes sí es que tiene los elementos como dice, para encarcelarlos y no sólo hacer declaraciones a la prensa. Lo cierto, es que ha iniciado su programa que tanto ha utilizado contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco; así como con estudiantes y en general, con quienes considera son enemigos de su patrón y amigo, Graco Ramírez, quien vive una pesadilla al momento de visitar cualquier parte del estado sin importarle a la gente, la contingencia que se está viviendo a consecuencia del sismo del 19s.

LE PIERDEN EL RESPETO A GRACO.- El gobernador de Morelos está viviendo la realidad a la que se niega reconocer sin importar entrar en el ocaso de su administración y no es otra, que el rechazo social hacia su persona, su familia y todo lo que huela al gobierno de nueva visión. El otrora poderoso mandatario perredista, aquél que logró echar de la gubernatura al general Jorge Carrillo Olea, el miso que desapareció la Ley de Participación Ciudadana y quien nunca quiso ponerse al escrutinio de la gente a través de la revocación de mandato, hoy es rechazado, ofendido, agraviado, y hasta las mentadas de madre son la constante en todo lugar donde se para.

Graco, cometió muchos errores en los cinco años de su gestión. Pero el principal, fue el minimizar a los morelenses, los despreció, los ofendió y en todo su gobierno se blindó no sólo en sus oficinas de Palacio donde destinó varios millones de pesos para resguardar su seguridad, sino que además, fortaleció su seguridad personal y el de su familia, a través de un impresionante equipo de seguridad, armados hasta los dientes, con equipo de alta comunicación y camionetas blindadas. Todos estos gastos, fueron facturas al pueblo de Morelos. Y en los pocos eventos públicos que realizaba al interior del estado, siempre se blindaba, cerraba calles antes y con elementos policíacos vestidos de civil y uniformados quienes impedían el acceso a la gente que pudiera echarles abajo su fiesta. Esto ocurrió en casi todos los eventos donde participaron secretarios de estados y sobre todo, con la presencia del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, donde incluso, llevaban paleros para que les echaran porras y gritos a favor del mandatario.

Bien, ese farsa se acabó, ya nadie puede ocultar el malestar de los ciudadanos morelenses con la familia real que aún gobierna Morelos, en medio del rechazo, el odio y los señalamientos públicos y en los cuáles, no pueden echarle la culpa a ningún líder de partido político en la entidad, porque no lo existe, las manifestaciones y acciones de los ciudadanos ha sido genuino en lo largo y ancho del territorio morelense en gran medida, por los excesos y abusos cometidos por el titular del poder Ejecutivo que jamás tuvo interés en ver, hablar y escuchar la problemática de la población. Hoy, es triste, lamentable que cualquier persona le falte el respeto a la investidura que representa el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

NUEVOS CONSEJEROS DEL IMPEPAC.- Durante la sesión ordinaria que tendrá verificativo al medio día de mañana domingo primero de octubre, en el salón de sesiones del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), tomarán protesta Alfredo Javier Arias Casas, Isabel Guadarrama Bustamante y José Enrique Pérez Rodríguez, los tres nuevos consejeros que fueron designados a través de un proceso democrático que realizó el Instituto Nacional Electoral.

Por ello, estarán por un periodo de siete años los nuevos consejeros que llegan en medio de una verdadera crisis económica y que lo único seguro, es que tendrán garantizados sus 60 mil pesos mensuales que percibirán como salario sin importar que se carezca de los recursos para poner en marcha el proceso electoral que inició desde el pasado ocho de septiembre pero que hasta el momento, por la crisis financiera, no se han podido contratar las 33 casas para la instalación de igual número de consejos municipales ni las 12 casas para los consejos distritales, en virtud de que no se cuenta con el dinero que no les ha querido entregar el gobernador rechazado por la sociedad, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Los consejeros que dejarán el cargo en el Impepac, son: Jesús Saúl Meza Tello, quien renunció desde el mes pasado al cargo; así como Carlos Uribe Ramos, y la cuestionada por el trabajo que desempeñó durante el tiempo que se mantuvo en el cargo Claudia Ortiz Guerrero.

